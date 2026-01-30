La Xunta adjudicará por casi 100.000 euros el proyecto para construir 14 VPP en Arteixo

La Xunta de Galicia adjudicará por casi 100.000 euros a la UTE Sabín Blanco Ameneiros Rey Agriños el contrato para la redacción de los proyectos básico y de ejecución y la dirección de obra para la construcción de un edificio de 14 viviendas de promoción pública (VPP) en Arteixo. Estas viviendas se construirán en la parcela UA-43 P11 de la calle Aguceira en Vilarrodís, cedida por el ayuntamiento.

El Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia, presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acordó la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto por importe de 99.495 euros. La inversión prevista para las futuras obras alcanza los 2,7 millones de euros.

Arteixo es uno de los 14 ayuntamientos gallegos que ya cedieron parcelas a la Xunta para la construcción de vivienda pública a lo largo de esta legislatura.

La Xunta señala en un comunicado que esta adjudicación le permite avanzar en el compromiso de duplicar el parque de viviendas públicas hasta las 8.000, de manera que ya están en marcha en diferentes fases de ejecución más de 3.000. En este 2026 se impulsará la puesta de marcha de 1.000 más.

Del total de las 4.000 nuevas viviendas públicas, al menos el 40% de los hogares que se pongan en alquiler y al menos del 25% de los que se pongan a la venta estarán destinados a menores de 36 años, para facilitar el acceso de la juventud a la vivienda.