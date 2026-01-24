A Coruña se mira en el espejo de Cataluña para confiar en la contención de los alquileres

La vivienda, aunque ha unido recientemente en A Coruña a fuerzas políticas contrarias con la causa común del fomento de la construcción, también las ha distanciado en otros aspectos, como las medidas adoptadas para tratar de contener los precios de arrendamiento. En la declaración de zona tensionada no coinciden PSOE y PP, ni siquiera a la hora de comparar cifras y, por tanto, pronosticar tendencias.

Los primeros cinco meses de declaración de mercado residencial tensionado trazan un escenario de cierta estabilidad en el precio del alquiler de la vivienda en A Coruña que de momento no permite vislumbrar qué corriente seguirá su evolución, que dependerá también de futuras medidas y acuerdos tomados por las administraciones.

El Concello, apoyado en datos del Observatorio de la Xunta, ha destacado al terminar 2025 que con la zona tensionada los precios medios solicitados en los contratos de alquiler se contuvieron en los últimos seis meses. El grupo popular utiliza los aspectos menos positivos de las mismas estadísticas para tildar la declaración de "fracaso".

Hay otras fuentes utilizadas en el sector inmobiliario (y a menudo por las administraciones) para evaluar la evolución de los precios. A través de informes periódicos, el portal inmobiliario Idealista recoge cómo oscila el valor del metro cuadrado en todos los municipios de España.

Viviendas en la zona de Pescadería-Orzán, en A Coruña. Quincemil

Un camino para intuir cómo pueden progresar los precios de alquiler en la ciudad herculina es comprobar cómo lo han hecho en otros mercados nacionales de zona tensionada. En el país hay 304 municipios con esta categoría de reconocimiento inmobiliario, en los que viven más de nueve millones de personas.

Cataluña es la comunidad que concentra el mayor número, Navarra y País Vasco unos pocos cada una, incluidas las capitales de provincia, y Galicia solo presenta A Coruña.

Dos tendencias en el País Vasco

De acuerdo con Idealista, el metro cuadrado en A Coruña pasó de 10,7 euros en agosto (primer mes tras la declaración tensionada) a 11,1 en diciembre de 2025, un 3,7% más. Otros datos, los del Observatorio da Vivenda en los que se basa el Concello, reflejan una caída de precio en el alquiler mensual de 75 euros en el último semestre del año, de 761 a 686.

San Sebastián, que también tiene el reconocimiento de zona tensionada desde el 30 de julio, en cambio pasó de 18,4 a 17,9 euros el metro cuadrado, un 2,7% menos.

Escaparate de una agencia inmobiliaria de A Coruña. Quincemil

La tendencia de la ciudad vasca no se repite en Pamplona en el mismo periodo de vigencia, donde el precio subió de 11,3 a 11,7 euros el metro. Como tampoco en Bilbao y Vitoria, que son zonas tensionadas desde octubre y los precios han crecido en tan poco tiempo un 2% o se han mantenido como estaban respectivamente.

Evolución en Cataluña

Sin embargo, la corriente de precios medios en Cataluña fue distinta en los primeros cinco meses desde la declaración de zona tensionada, en marzo de 2024. Salvo Barcelona, donde subió el precio entre abril y agosto de ese año (de 21,1 euros el metro cuadrado a 21,6), en otras cinco ciudades se mantuvo o bajó.

En Girona no varió (11,9 euros), pero en Lleida cayó de 8,5 a 8,4 euros; en Tarragona de 10,2 a 9,9; en Sabadell de 11,3 a 11,1; y en Terrasa de 11,4 a 11,1 euros, siempre según los datos de Idealista.

Fueron ligeros descensos de precio que hicieron creer que la intervención en el mercado inmobiliario avalada por la ley de vivienda de 2023 podría dar como resultado una contención de precios con la que facilitar el acceso a los pisos tras una tendencia alcista.

Bloques de viviendas antiguas en el centro de A Coruña. Quincemil

La estabilidad deseada se fue quebrando con el paso del tiempo y a fecha de diciembre de 2025 en Barcelona y en las otras seis ciudades catalanas los precios volvieron a elevarse: hasta 9,3 euros en Lleida y por encima de los 12 euros el metro cuadrado en Girona, Sabadell y Terrasa. Barcelona alcanza hoy los 23,8 euros.

Optimismo y recelo

El Concello demostró en 2025 a la Xunta que, según los requisitos legales, el pago mensual del alquiler y los servicios de la casa superan el 30% de la renta media de los hogares coruñeses; así como que el arrendamiento medio ha crecido más de un 3% por encima del IPC acumulado en los últimos cinco años.

Pese al rechazo a la medida, el Gobierno gallego permitió la declaración de zona tensionada por un periodo de tres años y tras los cinco primeros meses de aplicación, el Ejecutivo de Inés Rey resalta el "descenso sostenible" de los alquileres frente a otras ciudades de la comunidad donde "continúan al alza".

El optimismo es moderado. "No es una medida mágica ni definitiva, pero los datos avalan que la regulación funciona si se aplica con rigor", dijo la alcaldesa.

"Muchos propietarios han cambiado y tramitado contratos de temporada o han decidido alquilar sus pisos por habitaciones o los han puesto a la venta" Patricia Vérez, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña

"Contener los precios no significa frenar el mercado, sino hacerlo más justo y equilibrado", incide Rey, que añade que el acceso a la vivienda debe estar acompañado por medidas como el control a los pisos de uso turístico y al impulso a la construcción.

El sector inmobiliario, en cambio, matiza que el mercado presenta diversas casuísticas en la ciudad y advierte de que "hay un gran desconocimiento de lo que supone ser declarada zona tensionada".

"Muchos propietarios han cambiado y tramitado contratos de temporada debidamente justificados. En otros casos, han decidido alquilar sus pisos por habitaciones o los han puesto en venta", describe Patricia Vérez, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña.

"[La zona tensionada] No es una medida mágica ni definitiva, pero los datos avalan que la regulación funciona si se aplica con rigor" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

Vérez también señala que "muchas veces" los pisos en alquiler que se ofertan en las plataformas "son aquellos que las inmobiliarias o los particulares no pueden alquilar en origen" y que estos, que se arrendan entre los clientes de las agencias, "ya no se anuncian".

"En ocasiones, por desconocimiento de la norma, los precios que se ofertan no tienen en cuenta la bajada de precios de la declaración de zona residencial tensionada. Por eso advertimos de que se desconoce la cuestión".