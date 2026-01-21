El PSOE gallego advierte de una caída de la web de demandantes de vivienda y empleo

El portavoz de Vivenda del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha advertido de que las webs de la Xunta con datos públicos de registros de demandantes de vivienda y empleo "permanecen caídas desde hace semanas".

En un comunicado que recoge Europa Press, el diputado socialista requiere explicaciones "claras y rápidas" de los motivos de este "apagón informativo" que impide que los gallegos conozcan los datos sobre "falta de vivienda pública y búsqueda de trabajo".

Sobre esta cuestión, la Consellería Vivenda explica a Europa Press que esta situación se debe a que "están renovando la imagen de la web".

El PSOE gallego acusa a la Xunta de "manipular las estadísticas para que respondan a lo que les conviene políticamente".

Apunta a la "decisión polémica de repartir los datos de las personas en espera sanitaria para hacer desaparecer de la lista aquellos enfermos que aún no tienen cita médica en la agenda y adulterar así la realidad".

"Esperamos que el Gobierno gallego no haga lo mismo con los datos de los demandantes de vivienda apuntados al servicio del Gobierno gallego, que a finales del año pasado superaban los 20.000", afirma.