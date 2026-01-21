El PSOE gallego advierte de una caída de la web de demandantes de vivienda y empleo
La Xunta explica que se encuentran en un proceso de renovación
El portavoz de Vivenda del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha advertido de que las webs de la Xunta con datos públicos de registros de demandantes de vivienda y empleo "permanecen caídas desde hace semanas".
En un comunicado que recoge Europa Press, el diputado socialista requiere explicaciones "claras y rápidas" de los motivos de este "apagón informativo" que impide que los gallegos conozcan los datos sobre "falta de vivienda pública y búsqueda de trabajo".
Sobre esta cuestión, la Consellería Vivenda explica a Europa Press que esta situación se debe a que "están renovando la imagen de la web".
El PSOE gallego acusa a la Xunta de "manipular las estadísticas para que respondan a lo que les conviene políticamente".
Apunta a la "decisión polémica de repartir los datos de las personas en espera sanitaria para hacer desaparecer de la lista aquellos enfermos que aún no tienen cita médica en la agenda y adulterar así la realidad".
"Esperamos que el Gobierno gallego no haga lo mismo con los datos de los demandantes de vivienda apuntados al servicio del Gobierno gallego, que a finales del año pasado superaban los 20.000", afirma.