El BNG en A Coruña censura que la Xunta no garantice la conservación de viviendas en Monte Mero

Hasta 2027 o 2028, según las previsiones de la Xunta, no se aprobarán los proyectos para urbanizar Monte Mero en A Coruña, paso previo al inicio de los trabajos y a la construcción de viviendas, unas 4.000, el 80% de protección. Ha habido protestas por este plan urbanístico desde que se dio a conocer a finales de 2024. El BNG censura ahora que el Gobierno gallego no garantice el mantenimiento de las cerca de 40 casas existentes.

Los vecinos del entorno, entre Xuxán y la Cidade das TIC, y la agrupación ecologista Adega han alegado contra el plan de Monte Mero, promovido como proyecto de interés autonómico (PIA), lo que ha acelerado algún paso en su larga tramitación. El grupo nacionalista en A Coruña ataca a la Xunta por la expropiación como suelo rústico de los terrenos donde viven familias, que perderán sus casas por la construcción del nuevo polígono residencial.

La edil Mercedes Queixas critica que la Xunta, en una respuesta a varias preguntas enviadas por el desarrollo de Monte Mero, no aclara por qué razón pasó de informar a los vecinos sobre la conservación de sus viviendas a confirmarles que no se mantendría ninguna.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, manifestó en diciembre de 2024 que la Xunta trataría de "compatibilizar", si fuera "posible", el desarrollo del ámbito, "con la menor afección posible". El BNG reclama al Gobierno gallego que "escoite aos veciños" porque "aínda hai tempo para integrar as vivendas na nova planificación urbanística".

"Un proxecto que a Xunta chama de interese autonómico non pode pasar por riba dos intereses da veciñanza que leva vivindo en Monte Mero toda a súa vida. Nese espazo teñen a súa orixe e a súa historia de vida persoal e familiar", remarca Queixas.

Suelo rústico

En su respuesta, la Xunta apunta que la elaboración del PIA se encuentra en fase de "desarrollo" mientras trabaja “con el objetivo de minimizar la afección, ofreciendo asesoramiento y garantizando una información clara y transparente durante todo el proceso”.

La directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, firmante de la respuesta de la Xunta, también apunta que "la posible afección de las edificaciones deriva directamente de las determinaciones" del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

El grupo nacionalista tampoco obtiene respuesta a la cuestión sobre si la Xunta "considera xusta que as casas vaian ser expropiadas como solo rústico". Queixas recuerda que hay familias integradas por personas mayores que llevan muchos años viviendo en Monte Mero.