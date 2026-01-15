La Xunta sortea en A Coruña 40 viviendas públicas de alquiler en el barrio de Xuxán

Edificio de Xuxán, en A Coruña, en el que la Xunta construye viviendas de alquiler.

Xunta de Galicia y Concello de A Coruña son administraciones que construyen actualmente en Xuxán. Sus edificios aún no están terminados, pero sus viviendas ya pueden ser adquiridas. El Gobierno gallego sorteará mañana viernes 40 pisos de promoción pública que levanta en este barrio.

En un acto ante notario en el inmueble administrativo de la Xunta en Monelos se adjudicarán provisionalmente estos hogares en régimen de alquiler, con rentas que oscilarán entre los 97,37 y los 312,68 euros.

Este edificio de Xuxán, con una inversión de 7,7 millones de euros y técnica de construcción industrializada, reserva el 40% de estas 40 viviendas a menores de 36 años. El inmueble tiene cinco alturas con pisos de dos a cuatro dormitorios, garajes y trasteros.

El sorteo se iniciará con el turno para viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida. En la tanda general se establecerán lotes según el número de dormitorios de los pisos.

Tras el sorteo, se publicará la lista provisional de adjudicatarios y se abrirá un plazo de 10 días para reclamaciones. Posteriormente, se dará a conocer la lista definitiva y habrá otro plazo de 10 días para la aceptación o renuncia de la vivienda.

Requisitos

Los beneficiarios de estas viviendas de alquiler en Xuxán deberán estar inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de la Xunta para el Concello de A Coruña como municipio preferente, en el que deben residir o trabajar.

Otros requisitos son carecer de vivienda en propiedad y acreditar ingresos ponderados por unidad familiar o de convivencia en el último ejercicio fiscal vencido, entre 0,7 y 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).