A Coruña suspende licencias otro año en As Percebeiras: "No nos oponemos a construir vivienda"

La gran parcela sin urbanizar de Labañou frente al Millennium de A Coruña y con vistas a la Torre de Hércules seguirá al menos un año más sin avances urbanísticos. El proyecto inmobiliario de As Percebeiras se frena de nuevo, como el año pasado, con la suspensión de licencias en ese ámbito por otros doce meses, aprobada este jueves en el Pleno con el apoyo del BNG y el rechazo del PP.

El nuevo atasco de As Percebeiras es un capítulo más de un largo proceso de inconvenientes que han interrumpido y modificado un proyecto con el que dotar de vivienda al barrio de Labañou. Se dio a conocer hace 24 años, ha tenido diseños distintos y ahora se mantiene congelado.

El Gobierno local, por medio de su concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, deja claro que no se opone a construir en As Percebeiras y apoya la suspensión de permisos por otro año en la "necesidad de ampliar el ámbito para mejorar la ordenación urbanística", incluyendo la parcela de la antigua sede de Padre Rubinos.

"Tenemos que pensar con detenimiento lo que se va a hacer ahí. Siempre con criterios de desarrollo sostenible y con espacios libres compatibles con la construcción de vivienda libre y protegida", expuso el edil de Urbanismo, que recordó que otros gobiernos municipales no desatascaron el proyecto de As Percebeiras. La reserva que el planeamiento deja para pisos de protección es del 40%.

Vecinos participan en un paseo contra el proyecto de As Percebeiras en la parcela de Labaou. BNG A Coruña

El BNG recuerda que la suspensión de licencias es una “herramienta legítima” que, en el caso de Labañou, permite “abrir un debate sobre un modelo de ciudad serio para el barrio”. "Es una medida de prudencia y responsabilidad institucional". La concejal Avia Veira defendió la creación de ámbitos de "socialización" en esta zona y criticó el aumento de los precios de la vivienda.

Veira insistió en "repensar" el desarrollo de As Percebeiras "según la situación actual y las necesidades de hoy, no de hace veinte años". La edil puso en duda la necesidad de construir más, como reclamó el PP, al señalar que los precios de otras viviendas construidas en la zona, como en Náutica o Visma, no son baratos.

La postura del PP, expuesta por su portavoz, Miguel Lorenzo, dirigió sus críticas al Gobierno socialista por paralizar la construcción en Labañou y al BNG por apoyarla, sin desaprovechar la intervención para censurar la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada "por no resolver el problema de la vivienda". Díaz Gallego replicó con datos que reflejan la caída leve de precios y criticó las "comparaciones" de cifras expuestas por los populares.

Lorenzo defendió también los derechos de los propietarios de As Percebeiras y los proyectos privados de construcción de vivienda debido a la alta demanda existente.

Historial de planes y judicialización actual

La suspensión de los instrumentos de gestión urbanística en As Percebeiras deja en el aire el proyecto de los promotores del ámbito, encabezados por la inmobiliaria Metrovacesa, que el año pasado, meses después de la primera suspensión, presentó un recurso judicial contra la paralización del proceso urbanístico. El PP alertó del riesgo para el proyecto que supone su judicialización.

El Gobierno local encargó en 2025 un estudio de alternativas urbanísticas y arquitectónicas en As Percebeiras, pero ha decidido alargar la suspensión de licencias para ampliar el análisis de la gestión del ámbito.

El BNG incluyó este proyecto en el pacto de investidura que en 2023 mantuvo en la Alcaldía a Inés Rey para demandar un cambio en el planeamiento urbanístico en Labañou (así como en otros polígonos), modificación que aún no se ha realizado.

A lo largo de estas más de dos décadas en As Percebeiras se han propuesto distintos diseños para construir desde 780 viviendas al principio hasta 400 en la actualidad, rechazados o aprobados por las administraciones: rascacielos de 47 y 35 plantas, bloques de 11 y 14 alturas y edificios de 9 a 20 pisos, última iniciativa planteada.