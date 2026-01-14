La Xunta solicita al Ayuntamiento de A Coruña suelo para la construcción de viviendas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha remitido una carta a la alcaldesa herculina, Inés Rey, en la que solicita suelo para la construcción de viviendas.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, recuerda que el Ayuntamiento herculino acordó el pasado 6 de febrero la cesión a la Administración autonómica de cuatro parcelas en Los Rosales, Rey Abdullah y Pedro Fernández para la construcción de 99 nuevas viviendas públicas.

"Cuestión que se refrendó el 19 de junio de ese mismo año con la firma de convenio de cesión y la licitación por parte de la Xunta del proyecto para la construcción de las viviendas", añade.

Apunta también en ella a la "colaboración institucional" trasladada por el gobierno local y apostilla que en mayo del año pasado la Consellería "se puso en contacto" con la regidora para la cesión de una parcela en Xuxán, "petición a la que no dieron trámite porque esa cesión no se ejecutó".

Apelando al objetivo de "seguir mejorando el acceso a la vivienda en la ciudad herculina", recuerda la solicitud anterior y pide la cesión de la parcela "que les quedó desierta en el concurso que propusieron en el mes de febrero". "Necesitamos más parcelas para programar nuevas promociones", insiste en la carta en la que recalca la "voluntad de colaboración".