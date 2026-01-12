El alquiler en A Coruña tiende a estabilizarse con otra bajada, pero cierra 2025 un 7,5% más caro

Con el cambio de año, los balances ofrecen una perspectiva amplia y general para analizar tendencias y evoluciones. Los datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia reflejan, como era de esperar, un incremento anual del precio medio de los alquileres en todas las ciudades gallegas. El de A Coruña fue el segundo más bajo, del 7,5%.

Los arrendamientos, con esta evolución, adoptan en la ciudad herculina una dinámica que apunta a la estabilización de precios. Esta tendencia se advierte en los últimos meses de 2025, a partir de la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionada desde finales de julio, lo que conlleva una limitación de los alquileres.

El efecto de esta medida, impulsada por el Concello y cuestionada por la Xunta, es en todo caso muy leve. Los datos de diciembre dejan la tercera caída del precio medio a lo largo del año anterior: en septiembre pasó de 735,2 (el pico más alto) a 732,6 euros; en noviembre, de 733,1 a 731,6 euros; y en diciembre, de 731,6 a 731 euros.

Carteles con anuncios de alquiler. EP

Pero en el conjunto del año el alquiler ha pasado de 679,6 euros en diciembre de 2024 a 731 al terminar 2025. Equivale a un aumento del 7,5% que también se dio en Vigo (de 648,5 a 697,5). Solo en Santiago el incremento fue menor, de 623,3 a 656,9 euros, un 5,3%.

En el resto de ciudades gallegas el repunte de los arrendamientos fue superior al experimentado en A Coruña: del 7,7% en Pontevedra, 9,3% en Ourense, 10,9% en Lugo y 12,3% en Ferrol (de 493,7 a 554,8 euros), urbe donde la vivienda es más accesible.

Desde que la ciudad es zona tensionada, el alquiler medio bajó solo 40 céntimos, de los 731,4 euros de julio a los 731 euros de diciembre. Es un descenso mínimo pero esperanzador por el panorama que se abre en los tres años en los que A Coruña tendrá esta declaración, periodo en el que además debería haber fomento de la rehabilitación y ampliación del parque de vivienda en alquiler por parte de las administraciones.

Contratos a la baja

Alquilar un piso durante 2025 fue cada vez más caro en A Coruña hasta agosto (735,2 euros), después el precio medio fue bajando mínimamente. Esta evolución ha dejado en el total del año un descenso del 5,1% en el número de contratos (5.594 firmados al acabar 2025 frente a los 5.895 de un año antes).

En el resto de las ciudades de Galicia también se produjeron caídas en este apartado, salvo en Ourense, lo que confirma la pérdida general de oferta en un mercado con alta demanda y trae como consecuencia un aumento de los precios.

Este es un aspecto del que los profesionales del sector han alertado en los últimos meses, la desaparición de viviendas en el mercado de alquiler tradicional para pasar al de arrendamiento de temporada, que aprovechan estudiantes o trabajadores desplazados durante un tiempo a las ciudades.

Edificio residencial que construye la Xunta en el barrio de Xuxán. Quincemil

Esta modalidad creciente hace que el sector vaticine una disminución en la oferta de contratos de alquiler. Es lo que se espera en A Coruña en 2026, a pesar de que la congelación de precios bajo la condición de la ciudad como zona tensionada debería incentivar el arrendamiento. Los agentes inmobiliarios consideran en cambio que la oferta de vivienda será baja y la demanda seguirá creciendo, por lo que instan a potenciar la construcción.

Evolución desde 2014

Los datos del Observatorio da Vivenda desde 2014 sitúan el nivel más alto de contratos de alquiler en A Coruña en 2021, con más de 6.300. Desde entonces han ido disminuyendo.

La tendencia inversa es la que han registrado los precios medios. La ciudad termina 2025 con el valor más elevado de la historia, esos 731 euros mensuales. Son 230 euros más que el año de la pandemia, 2020, y un 81% más que lo que costaba hace algo más de una década, 403 euros.