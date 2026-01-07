La vivienda rehabilitada emerge en el centro de A Coruña: de 253.000 a 700.000 euros

La rehabilitación es uno de los retos de las administraciones en materia de vivienda, una salida a la escasez de pisos a la venta o en alquiler en el mercado inmobiliario y a su elevado precio, como ocurre en A Coruña. Pero reformar edificios, aunque supone la recuperación de zonas en abandono o degradadas, no entraña siempre facilitar el acceso a la vivienda.

En la ciudad se ha apostado por la rehabilitación, por ahora con más iniciativa privada que pública. Y según la zona en que se actúe el precio de la vivienda recuperada varía. Pescadería-Orzán, en pleno centro, es un ámbito donde este tipo de obras proliferan en los últimos años, aunque una vez concluidas ofrecen vivienda no para todas las demandas y todos los bolsillos.

Dos ejemplos de rehabilitaciones que se han puesto a la venta recientemente son los de San Andrés 105 y calle Orzán 132, un voluminoso edificio que ocupa gran parte de una manzana con fachada también a Cordelería.

Edificio rehabilitado con viviendas a la venta en San Andrés. Quincemil

El primer caso se trata de un edificio que desde 2022 ha estado en obras. Tiene bajo y cinco alturas, con una vivienda por planta. En el portal inmobiliario Idealista tiene actualmente dos pisos a la venta, "de dos habitaciones con grandes vestidores, dos cuartos de baño, zona de lavandería y un despacho": el de la primera planta tiene un precio de 700.000 euros y el de la segunda 650.000, ambos de 130 metros cuadrados. Lo comercializa Brigantia Real Estate.

El inmueble de Orzán y Cordelería, que "mantiene su fachada original" y presenta Sucasa Inmobiliaria, comenzó su rehabilitación en 2024 y en el mismo portal acaba de poner a la venta nueve pisos o apartamentos de una y dos habitaciones y uno y dos baños en sus cuatro plantas. La superficie oscila entre 52 y 92 metros cuadrados y los precios van de 253.000 a 545.000 euros.

Pisos de lujo y vivienda pública de alquiler

La calle del Orzán en distintas direcciones, San Andrés y Panaderas son otras ubicaciones céntricas en las que hoy se pueden ver andamios de obra y actuaciones para ocupar solares o reformar edificios completos. La reurbanización de San Andrés, que duró un año y finalizó en febrero pasado, ha despertado el interés por la actividad inmobiliaria y comercial.

Estos ejemplos de promoción privada se repiten en el entorno, incluso con viviendas con precios más altos, como en el extremo de San Andrés y Cordonería.

Para economías más apuradas, la oferta la promoverá la Xunta de Galicia con la rehabilitación del número 88 de San Andrés, uno de los dos inmuebles que compró para destinarlos a alquiler social dentro del plan Rexurbe. El Concello impulsa también vivienda social en Marqués de Pontejos, en un edificio recuperado con cinco pisos más baratos que aún no han sido adjudicados.