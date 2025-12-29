La Xunta otorgará una ayuda a Galivivienda para las viviendas en el barrio coruñés de Xuxán

La Xunta de Galicia ha aprobado este lunes, en una reunión de su Consello, una ayuda para la cooperativa Galivivienda de un importe de 10,7 millones de euros que permita la construcción de cuatro edificios de 224 viviendas de alquiler accesible en el barrio coruñés de Xuxán.

El objetivo de esta subvención directa es solucionar el bloqueo en el que se encuentra la cooperativa, que no obtiene la financiación a través de un préstamo del ICO y que tampoco obtuvo el aval de la Xunta para ello. De no conseguir la financiación para la construcción de los pisos, con fecha límite en junio del 2026, la cooperativa podrá perder la ayuda europea de 10,7 millones de euros, mismo importe que ofrece ahora la Xunta.

Con su ayuda directa, el Gobierno gallego busca "blindar estes fogares protexidos das familias" ante una situación de "inacción" por parte del Gobierno central.

Con todo, la ayuda de la Xunta también tiene requisitos. Entre ellos está que no se prorroguen los plazos de finalización de las obras del programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social, relativos a edificios energéticamente eficientes dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tampoco se otorgará si el Estado aprueba una financiación para estas obras. Asimismo, la administración autonómica especifica que en ningún caso se podrá percibir acumulativamente estas ayudas.

Otro de los requisitos establecidos es que se firme con el ICO un préstamo para dar viabilidad a la promoción antes del 31 de agosto del 2026. Este deberá acreditarse ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo y Galivivienda deberá ofrecerles a los cooperativistas que se dieron de baja la posibilidad de reincorporación.

La Xunta señala inacción por parte del Gobierno

Los problemas en la financiación de estos más de 200 alquileres sociales en Xuxán vienen de lejos. En un comunicado, la Xunta recuerda que cedió suelo público en el barrio coruñés a un precio simbólico y que resolvió la subvención de fondos europeos para la cooperativa en un "tempo récord" en el marco de una actuación impulsada por el Estado para incrementar el parque público residencial. Todo ello a través de un concurso público en el año 2023.

La pieza que faltaba para el inicio de las obras era la financiación a través de un préstamo del ICO.

Ante el hecho de que esta entidad, que cuenta con un convenio con el Ministerio de Vivienda, no otorga el préstamo a la cooperativa, la Xunta señala que ha actuado como intermediaria con ambas partes, tanto a nivel de dirección general como directamente con la ministra Isabel Rodríguez y con la Delegación del Gobierno.

En ese sentido, el Gobierno gallego reitera que ha pedido información a Vivienda sobre qué pasaría con las obras, todavía no iniciadas, en caso de que no pudieran completarse a fecha del 30 de junio del 2026. Como respuesta, el ministerio informó de que se gestionaría con la Comisión Europea la posible prórroga de los plazos o que se buscaría una solución alternativa.

En dos ocasiones, durante la Comisión Multilateral del 25 de septiembre y la reunión de la Conferencia Sectorial del 2 de octubre, Vivienda confirmó que la Comisión Europea no ampliará el plazo de finalización y justificación de las actuaciones, pero que negociaba para que, en caso de no cumplir con los objetivos, se pudieran seguir financiando las obras. También se indicó que el borrador del Real decreto que regula el Plan estatal de vivienda 2026-2030 no incluye ninguna línea específica al respecto.

Ante la baja probabilidad de que las obras de construcción estén finalizadas en junio, la Xunta ha propuesto otorgar esta ayuda para que la cooperativa pueda construir las 224 viviendas previstas.

"Trátase de evitar que os numerosos cooperativistas que xa fixeron un investimento con fundamento no outorgamento previo dun dereito de superficie sobre solo público para a construción de vivenda protexida, e da concesión dunha subvención en concorrencia non competitiva para levar a cabo esa actuación, teñan que asumir a perda tanto do investimento xa realizado como da dispoñibilidade mediante alugueiro das vivendas proxectadas", concluye la Xunta.