A Coruña contará con una nueva residencia universitaria y más de 160 viviendas de promoción pública

A Coruña sumará una nueva residencia universitaria con 150 plazas, 168 nuevas viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos en Elviña. Todo ello forma parte de un plan de construcción de la Xunta de Galicia aprobado este lunes en la reunión semanal del Consello da Xunta.

Así, el Gobierno gallego publicará un concurso de ideas para recibir proyectos con una inversión de 2,2 millones de euros.

Las parcelas donde se llevarán a cabo estos proyectos se sitúan en el barrio de Elviña y son titularidad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Para la residencia universitaria, se reservará un terreno dentro del campus universitario. Debido a la ubicación de todas estas viviendas, la Xunta de Galicia presenta este proyecto como una solución para los jóvenes.

Una vez finalizado el concurso, los ganadores se encargarán de la redacción de los documentos para la ordenación de las parcelas, los proyectos de urbanización, los proyectos de edificación de las viviendas y de los alojamientos protegidos y de los anteproyectos de edificación de la residencia.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de viviendas y de los alojamientos compartidos. La construcción de la residencia corresponderá a la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Este proyecto se suma a las 104 viviendas que el Gobierno gallego está construyendo en la ciudad en parcelas de su propiedad dentro del barrio de Xuxán y a las 99 que se edificarán en terrenos cedidos por el Concello.