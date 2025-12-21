¿Cuánto dinero nos sobraría del 'Gordo' si nos compramos una casa en Galicia? Depende de la provincia

Una persona pasa ante el escaparate de una agencia inmobiliaria. EFE/Biel Aliño/Archivo

Que te toque el 'Gordo' a día de hoy no te soluciona la vida, pero te la hace más fácil. Lo primero que se te viene a la mente cuando compras un décimo suele ser un coche, un viaje...y lo primero de todo: una casa.

Sin embargo, tal y como está ahora el precio de la vivienda, en algunas comunidades como Madrid y Baleares, no te sobraría ni para un paquete de pipas.

Por suerte, en Galicia, después de pagar la casa aún te podrías permitir algún que otro lujo. Y es que, según el análisis elaborado por pisos.com, el importe neto de un décimo premiado con el Gordo —328.000 euros tras impuestos— permite adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en nuestra comunidad.

En el conjunto de Galicia, el precio medio de una vivienda de 90 m², incluyendo un 10% de gastos de compraventa, se sitúa en 145.801 euros, una cifra muy por debajo de la media nacional (239.627 euros).

Esto implica que, tras la compra, al afortunado todavía le quedarían más de 180.000 euros libres, situando a Galicia entre las comunidades donde más rinde el premio.

¿Dónde compensa más comprar?

El análisis por capitales de provincia muestra que, aunque en todas ellas es posible comprar una vivienda de 90 m² con el Gordo de Navidad, existen diferencias significativas en el esfuerzo económico necesario.

A Coruña es la capital gallega más cara. El precio medio de una vivienda tipo ronda los 209.000 euros, lo que aun así permite conservar cerca de 119.000 euros del premio.

Pontevedra presenta un coste intermedio, con precios en torno a los 176.000 euros, dejando un remanente superior a 150.000 euros.

Ourense se sitúa entre las capitales más asequibles de España, con una vivienda tipo valorada en torno a los 153.000 euros, lo que permite mantener más de 175.000 euros tras la compra.

Lugo destaca como la capital gallega donde más rinde el Gordo. Con precios aproximados de 152.000 euros, el premiado podría conservar más de 175.000 euros, situándola entre las capitales con mayor capacidad de ahorro tras adquirir vivienda.

Una oportunidad frente a los mercados tensionados

Mientras en grandes capitales como Madrid, Barcelona o Donostia-San Sebastián el Gordo apenas cubre una parte del precio de una vivienda media, en Galicia la realidad es muy distinta.

Solo Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia presentan precios medios más bajos que Galicia.

En definitiva, si lo que quieres es que el 'Gordo' te cunda, mira bien dónde lo vas a invertir. Aunque seguro que lo demás serán caprichos.