Confirmado por la Xunta: más de 2.000 nuevos jóvenes se suman al Bono Alquiler con 11,4 millones de presupuesto

La Xunta de Galicia continúa reforzando su apuesta por facilitar el acceso a la vivienda entre la población joven. Ha dado luz verde a 2.033 nuevas ayudas del Bono Alugueira Mocidade, una iniciativa pensada para apoyar a personas menores de 36 años que buscan emanciparse y afrontar el elevado coste del alquiler.

Con esta nueva resolución, el programa incorpora una dotación económica superior a los 11 millones de euros, que se añade a los fondos movilizados a lo largo de este año. De este modo, la inversión total destinada al Bono Alquiler en Galicia supera los 24 millones de euros en 2025.

2.033 nuevos jóvenes se benefician del Bono Alugueiro Mocidade

La Xunta ha cerrado en tiempo récord la última ampliación de este programa y, en solo una semana desde su aprobación, ya ha resuelto y comunicado todas las solicitudes incluidas en esta nueva fase. El objetivo es claro: que las ayudas lleguen cuanto antes a los jóvenes.

Esta ampliación, que se hizo oficial con su publicación en el Diario Oficial de Galicia, ha permitido conceder más de dos mil nuevas ayudas. Cada beneficiario puede recibir hasta 250 euros al mes durante un período máximo de dos años, siempre que esa cantidad no supere el importe del alquiler que paga.

En la práctica, se trata de un apoyo económico destinado a aliviar uno de los gastos más elevados. El Bono Alugueiro Mocidade está pensado para menores de 36 años que tengan ingresos estables, siempre y cuando su ingreso no supere tres veces el IPREM, esto es, unos 25.000 euros anuales.

Además, la vivienda por la que se solicita la ayuda debe ser la residencia habitual, no una segunda casa ni alquiler ocasional. Como en cualquier programa público, también es imprescindible cumplir con los requisitos administrativos y presentar la documentación óptima.

Con estas nuevas concesiones, el número de jóvenes que se benefician del bono en 2025 superan los 4.300. Una cifra que refleja la importancia de este programa dentro de las políticas de vivienda de la Xunta.