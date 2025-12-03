Galicia incrementará las ayudas para transformar inmuebles municipales en vivienda pública

La Xunta de Galicia aumentará las ayudas para que los concellos transformen inmuebles municipales en desuso en viviendas públicas en alquiler en un 30%. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante una sesión de control del Parlamento de Galicia.

En respuesta a una pregunta de los grupos parlamentarios, Rueda subrayó que el 95% del coste de las obras de reforma estará financiado por la Xunta y las viviendas no dejarán de estar protegidas. La nueva convocatoria se aprobará este mes en el Consello da Xunta.

En su intervención, el líder del Gobierno gallego continuó recordando el compromiso de la Xunta de duplicar el número de viviendas públicas en esta legislatura, llegando a las 8.000 para el año 2028. Actualmente están en marcha 3.000 de ellas. A principios del 2026 se entregarán las primeras viviendas.

Por otra parte, Rueda citó otras acciones como el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas protegidas, blindar el carácter social de las que se construyan o crear Proxectos de Interese Autonómico residenciales para reducir los plazos de tramitación de nuevo suelo para vivienda protegida o ayudas a municipios para la construcción o rehabilitación.

El BNG tilda de "bulo" el compromiso de 4.000 nuevas viviendas para 2028

En la oposición, el BNG considera un "bulo" el compromiso de la Xunta de alcanzar 4.000 nuevas viviendas públicas para 2028.

Su portavoz nacional, Ana Pontón, instó a Rueda a "deixar de enganar á xente" aludiendo a datos oficiales que "evidencian unha realidade ben distinta".

Frente al compromiso de la Xunta de que en poco más de dos años haya un total de 8.000 viviendas públicas, el BNG cita cifras del Ministerio de Vivienda que indican que desde el anuncio sólo se construyeron 47 de ellas. "Temos que animalo a que traballe un pouco máis, porque hoxe quedan 3.953 por entregar", continuó Pontón antes de declarar que "sabe perfectamente que en 2028 non vai a haber construídas 4.000 novas vivendas públicas en Galiza".

Mencionando datos de la Xunta, el BNG asegura que en el 2023 el Gobierno gallego solo entregó 40 viviendas públicas.

Así, recriminó que Rueda fuera a "manifestarse a Madrid a golpe de corneta do señor Feijóo" mientras "22.680 persoas continúan agardando no rexistro de demandantes de vivenda protexida". Sobre ellas, la líder del BNG afirmó que tienen más posibilidades de "que lles toque a lotería de Nadal que de ver como se cumpre o seu dereito a unha vivenda digna", algo que vincula con que "o Partido Popular tivo que elixir entre o dereito á vivenda ou a especulación, elixiu a especulación".

En este sentido, recriminó que no se optase por la regulación de los precios de los alquileres o la construcción y sí por la especulación inmobiliaria hasta que "empezou a verlle as orellas ao lobo porque o problema da vivenda se fixo cada vez máis evidente" después de 16 años "dinamitando a política social de vivenda".

Entre las propuestas nacionalistas en materia de vivienda están un plan de compra masiva para destinarla a alquiler, teniendo en cuenta que en Galicia hay 90.000 pisos vacíos; la protección permanente de toda vivienda protegida; y la compra de toda vivienda protegida que se ponga en venta con casi 7.000 que se podrían destinar a alquiler social.