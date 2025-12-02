Los alquileres en A Coruña se mueven como una montaña rusa y el precio registra otra leve caída

El precio del alquiler de la vivienda en A Coruña se ha subido a una montaña rusa de suaves repuntes y descensos. Lo hace sin definir todavía si la dinámica optará por un sentido u otro con continuidad y cuatro meses después de que en la ciudad entrase en vigor su declaración como zona de mercado residencial tensionada.

El último boletín estadístico del Observatorio da Vivenda con datos recogidos por la Xunta de Galicia, refleja que en noviembre bajaron ligeramente los alquileres en cinco de las siete ciudades gallegas con respecto al mes anterior. La caída en A Coruña, la única con zona tensionada, fue del 0,2%, de 733,1 a 731,6 euros mensuales de media.

Desde finales de julio, cuando entró en vigor la declaración de zona tensionada que abre la puerta a la limitación de los alquileres y la aplicación de otras medidas para impulsar el acceso residencial, la renta subió de 731,4 euros en julio a 735,2 en agosto, bajó a 732,6 en septiembre, volvió a subir a 733,1 en octubre y ahora cae a 731,6 euros en noviembre, el nivel más bajo en el último año y medio.

En Ferrol, Lugo, Ourense y Santiago también bajó el precio del alquiler el mes pasado, en ningún caso sin llegar al 0,2%, según la misma fuente. Por el contrario, subieron levemente los arrendamientos en Pontevedra y Vigo.

El ritmo de crecimiento del número de contratos de alquiler a lo largo del año se ha ido reduciendo en A Coruña en los últimos meses. Entre agosto y septiembre aumentaron un 15%, en el mes siguiente un 11,2%, y de octubre a noviembre, un 7,9%, según el Observatorio da Vivenda.

Reacción municipal

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, celebró este martes que los precios se hubieran contenido y experimentado una ligera bajada. La regidora ha destacado que los indicadores más recientes sean positivos, aunque hace meses advirtió de que habrá que esperar "a los próximos meses" para comprobar si tienen efecto las medidas complementarias que acompañan la declaración de zona tensionada.

Entre estas medidas están el fomento de la rehabilitación, la ampliación del parque público de viviendas y la regulación de los pisos de uso turístico a través de una ordenanza municipal.

Aunque el precio del alquiler en A Coruña es el más elevado de las siete ciudades gallegas (en noviembre Vigo llega a los 696,6 euros, Pontevedra 665, Santiago 658,5, Lugo 574,2, Ourense 566,7 y Ferrol 555,8 euros), los datos actualizados reflejan un leve abaratamiento del arrendamiento.

Venta de viviendas, según Idealista

Las estadísticas usadas por otras fuentes inmobiliarias, como el portal Idealista, no son idénticas a las del Observatorio de la Xunta. El último informe de precios de alquiler muestra en A Coruña un pequeño aumento mensual del 0,5%, hasta los 10,8 euros el metro cuadrado, del 2,4% si se compara con el dato de hace un año.

Idealista también recoge la venta de vivienda en Galicia en el mes de noviembre, con un aumento mensual del precio del metro cuadrado del 1,5% e interanual del 5,1%, con un precio actual de 1.507 euros el metro cuadrado.

En el municipio de A Coruña los incrementos son más acusados, hasta 2.967 euros el metro cuadrado de un piso en venta, un 2,3% más que hace un mes y un 14% más que hace un año.