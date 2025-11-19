Presentan en A Coruña una denuncia colectiva contra unas 1.000 viviendas de uso turístico ilegales

La Plataforma polo Dereito á Vivenda ha presentado este miércoles una denuncia colectiva en el registro municipal de A Coruña en la Plaza de María Pita contra las viviendas de uso turístico de la ciudad que son ilegales.

Miguel Lamelo, uno de los integrantes de la plataforma ciudadana y presente en el registro, explicó que han acudido esta mañana para denunciar diversas viviendas turísticas ilegales que han localizado en diferentes plataformas. "En A Coruña debe de ascender a unas mil, y esto afecta a la demanda, la despoblación de los barrios y al desplazamiento de los trabajadores", señaló.

Por ello, a modo de protesta, varios miembros de la plataforma han acudido con copias de la denuncia para presentarla formalmente y exigir cambios en el uso de estos inmuebles en los próximos meses. "Son viviendas que no cumplen con la normativa. No puede haber viviendas turísticas en plantas superiores a un primer piso y, en un primero, no puede haber uso turístico si no está unido al bajo en las zonas PEPRI, como en la Ciudad Vieja, o si es residencial", indica Lamelo.

Desde la plataforma señalan que han encontrado quintos pisos destinados al uso turístico que no cumplen con la normativa, limitando las posibilidades de los vecinos de la ciudad, además de que no pagan impuestos en relación con sus ingresos, y que perjudican al empleo y afectan a los barrios. "En la calle Adelaida Muro en Monte Alto hemos encontrado más de 28 viviendas turísticas en una sola calle" indica. El Agra del Orzán es otra de las zonas más afectadas: "Y era un barrio principalmente obrero".

Aunque todas las zonas de la ciudad se ven afectadas, Lamelo reconoce que no sabe cuál es la más perjudicada. "Toda la ciudad es turística porque con la facilidad que proporcionan las plataformas como Booking o AirBnB facilitan el alquiler, no piden prácticamente nada y no se pagan impuestos. Esto permite a la gente poner precios altos para ganar dinero", explica.

El objetivo final de la iniciativa es conseguir que esas viviendas sean liberadas del uso turístico y que haya más vivienda disponible en el mercado de alquiler. Además, reclaman al Concello da Coruña que promueva la regulación de este tipo de inmuebles. "La Xunta tramita las viviendas independientemente de la normativa de cada Concello. El problema es que el Gobierno local debería actuar sobre esas viviendas, porque no está actuando a nivel Coruña", concluye Miguel Lamelo.