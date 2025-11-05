Rueda anuncia 15 millones para vivienda protegida destinada a venta y más ayudas para rehabilitar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo autonómico triplicará la financiación para proyectos de vivienda protegida destinados a la venta: el presupuesto pasará de 5 a 14 millones. La Xunta también lanzará un nuevo plan de ayudas que cubrirá hasta el 75% de las obras de rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, según recoge Europa Press.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente gallego de "priorizar" las "consignas" de Génova a los "intereses" de la comunidad, ante lo que Rueda le ha devuelto la crítica al tildarle del "campeón" en la defensa del Gobierno central pese a sus "falcatruadas" a Galicia y de "presidente del club de fans" de Pedro Sánchez.

El presidente de la Xunta también ha reivindicado la utilidad de tener presupuestos antes de enunciar nuevas medidas en vivienda: el incremento de financiación para proyectos de vivienda protegida destinada a venta frente "a la demonización de los promotores" que ha atribuido al Ejecutivo central y el plan de ayudas para rehabilitar en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El objetivo del Gobierno autonómico, cuyo titular ha avanzado estos pasos en la sesión de control que ha albergado este miércoles el Parlamento de Galicia, es ayudar a recuperar alojamientos que estaban sin uso en los entornos rurales.