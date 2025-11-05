El nuevo horizonte del lujo asequible: chalets en Abegondo con vistas al embalse de Cecebre desde 295.000€

A menos de quince minutos de A Coruña, un nuevo concepto de lujo sereno toma forma frente al embalse de Cecebre con esta promoción de chalets de diseño donde la naturaleza, la amplitud y el bienestar se convierten en parte esencial de la vida diaria

Contenido patrocinado

A menos de quince minutos de A Coruña, en un entorno donde el verde se funde con el reflejo del agua, nace un proyecto que redefine el concepto de hogar: los chalets de Abegondo by Carlos Luxury Realty & La Pedrosa Inversiones.

Con vistas directas al embalse de Cecebre, estas viviendas de 3 y 4 dormitorios están diseñadas para quienes buscan amplitud, bienestar y conexión con la naturaleza, sin renunciar a la cercanía de la ciudad. Todo lo que se necesita: colegios, supermercados, restauración o servicios, está al alcance, sin necesidad de coger el coche.

La arquitectura se inspira en la serenidad del entorno: líneas limpias, grandes ventanales y espacios abiertos que invitan a vivir la luz gallega en su estado más puro. Incorporan suelo radiante con calefacción y refrescante, aerotermia de última generación y una cámara de aire técnica que aísla, protege y garantiza el confort térmico durante todo el año. Un equilibrio perfecto entre tecnología y calma: hogares que miran al embalse con alma y precisión.

Con precios desde 295.000 € llave en mano, entrega garantizada en menos de un año y la seguridad de contar con un Project Manager que acompaña al comprador en cada fase del proceso, este proyecto representa una de las mejores oportunidades residenciales del área metropolitana de A Coruña.

Porque el verdadero lujo no siempre se mide en metros ni en mármol, sino en el privilegio de vivir rodeado de belleza, serenidad y tiempo propio.

Si desea más información, puede ponerse en contacto a través del correo electrónico carlos@carlosluxuryrealty.com.