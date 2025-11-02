La Xunta impulsa la construcción de vivienda pública con técnicas industrializadas

La Xunta de Galicia reforzará el uso de técnicas industrializadas en la construcción de vivienda pública en la comunidad.

Así lo señaló el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, durante su intervención en el Foro de Construcción Industrializada, celebrado esta semana en Madrid y organizado por la Asociación Española de Construcción Industrializada.

Durante su participación en la mesa redonda titulada Impulso de la construcción industrializada. Iniciativas para incentivar la vivienda pública y protegida, García Porto explicó que el Observatorio de Vivenda de Galicia cuenta con un grupo de trabajo específico centrado en el fomento de la construcción industrializada.

En este grupo participan la Xunta, el Clúster da Madeira, el Clúster da Construción, el COAG y las escuelas técnicas, entre otros agentes.

Este grupo está elaborando un plan director que incluye la creación de guías técnicas y programas formativos para impulsar este modelo, que permite reducir tiempos de ejecución, costes y huella ambiental, además de garantizar mayor calidad y eficiencia energética.

El secretario xeral subrayó que se trata de una línea prioritaria dentro del compromiso de la Xunta de facilitar el acceso a la vivienda. En este sentido, los Presupuestos autonómicos para 2026 contemplan una dotación de 350 millones de euros para políticas de vivienda, de los cuales 163 millones se destinarán a la construcción de nuevos hogares.

García Porto destacó que estas inversiones permitirán avanzar en los ejes estratégicos de su departamento: construcción de vivienda pública y protegida, movilización de vivienda vacía, rehabilitación y desarrollo de suelo residencial.