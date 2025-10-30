Chalés de autor en El Pinar (Oleiros): donde vivir es una obra maestra, desde 795.000€

Carlos Luxury Realty redefine el concepto de hogar con chalés de autor donde diseño y bienestar se funden en una obra maestra habitable

Contenido patrocinado

En el corazón de una de las zonas más deseadas y tranquilas de Oleiros, nace un proyecto llamado a conquistar a quienes buscan algo más que una vivienda: un hogar que emociona, un refugio de diseño, un manifiesto de vida. Carlos Luxury Realty presenta en El Pinar una colección de chalets únicos, donde la arquitectura se vuelve experiencia y cada detalle habla de calidad, bienestar y belleza atemporal.

Cada vivienda es una pieza de arquitectura contemporánea: líneas puras, materiales nobles y un diálogo constante con la luz y la naturaleza. Los espacios amplios fluyen sin barreras, pensados para vivir en una sola planta la comodidad absoluta. Los grandes ventanales desdibujan los límites entre interior y exterior, invitando al paisaje a entrar en casa. Aquí, el confort no es un añadido, es el propio lenguaje del diseño.

La tecnología se vuelve invisible pero esencial: suelo radiante, aerotermia de última generación, domótica integrada, aislantes de alta eficiencia y certificación energética A. Innovaciones que protegen el futuro con eficiencia, serenidad y calidez constante en cada estación.

La obra está garantizada en menos de un año, con precios cerrados desde el inicio y la posibilidad de personalizar acabados, maderas, porcelánicos, iluminación, para que la vivienda respire la personalidad de quienes la habitan. Un proceso acompañado con mimo y precisión.

Un gesto técnico que marca la diferencia: la vivienda se eleva levemente del terreno gracias a una cámara de aire que asegura salud, durabilidad y confort. Una solución silenciosa que se siente sin necesidad de explicarla.

Además, cada propietario contará con un Project Manager personal, una figura que guía, coordina y convierte lo complejo en simple. Porque la experiencia debe estar a la altura del sueño.

"No vendo casas: construyo historias de vida con diseño, tecnología y emoción" Carlos Romero

Para más información puedes contactar a través del siguiente mail carlos@carlosluxuryrealty.com