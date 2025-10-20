María Deza Martínez, nueva directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras

La diputada del Parlamento gallego, María Deza Martínez, ha sido nombrada nueva presidenta de la Agencia Gallega de Infraestructuras. Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior al Consello que se ha celebrado en el municipio ourensano de Celanova.

La popular toma el relevo de Francisco Menéndez Iglesias, que sustentaba el puesto desde hace 11 años. "Agradecemos su trabajo desarrollado durante estos años y le deseamos toda la suerte del mundo en su futuro laboral", declaró Rueda, aclarando que el cese se produjo a petición propia.

Por su parte, María Deza Martínez, natural de Sanxenxo, ejercía como diputada por Pontevedra en la cámara gallega y como portavoz y primera teniente de alcalde en el Concello de Sanxenxo. Licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo, cuenta además con Máster en Economía y Gestión de la Construcción, especializado en Gestión Inmobiliaria y Urbanística por la Universidad de A Coruña.