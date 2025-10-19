Los presupuestos de la Xunta destinan 14,8 millones a A Coruña para construir vivienda protegida

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, visitó este domingo el nuevo edificio que el Gobierno autonómico está construyendo en el barrio de Xuxán, en A Coruña, donde anunció que el ejecutivo reservará casi 14,8 millones de euros para el desarrollo de vivienda pública y protegida en la ciudad en los presupuestos para el año 2026.

Durante la visita, Belén do Campo subrayó que la Xunta continuará avanzando en la construcción de las 104 viviendas que ya están en marcha en Xuxán, en las que el Gobierno gallego ha invertido 23,4 millones de euros. El nuevo inmueble visitado por la delegada contará con 40 viviendas, en las que se aplican técnicas industrializadas respetando los estándares más exigentes, distribuidas en cinco plantas, que se adjudicarán en régimen de alquiler accesible, reservándose al menos un 40 % para menores de 36 años.

La Xunta de Galicia invierte en esta actuación 7,7 millones de euros. Las viviendas se destinarán a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia. Este inmueble se completa con otros dos nuevos edificios, uno con 50 viviendas y otro con 14, previstos también en este mismo barrio, ya en ejecución.

La partida presupuestaria prevista permitirá también seguir avanzando en otros proyectos de promoción pública, entre ellos la construcción de 30 viviendas en dos parcelas de la calle Pedro Fernández, 58 viviendas en la parcela de Os Rosales y 11 viviendas en una parcela situada en la calle Rei Abdullah, cerca de la plaza Porticada. La inversión autonómica estimada en estas 99 viviendas públicas asciende a cerca de 19 millones de euros.

Belén do Campo recordó que, en la ciudad de A Coruña, la Xunta tiene en marcha 210 hogares públicos, resultado de la construcción de los 104 pisos de Xuxán, de las 99 viviendas en Rosais, Rei Abdullah y Pedro Fernández y la rehabilitación de los dos inmuebles del programa Rexurbe.

Desarrollo de Monte Mero

La delegada explicó también que, dentro de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial, el Gobierno gallego prevé desarrollar el ámbito de Monte Mero, donde se proyecta la construcción de 4.310 viviendas, de las cuales el 80 % serán protegidas. El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) correspondiente a esta actuación ya se encuentra en fase de redacción y cuenta con una dotación presupuestaria de 1.340.000 euros en los presupuestos de 2026 para seguir avanzando.

Por último, Belén do Campo recordó que la Xunta acaba de aprobar unos presupuestos que superan por primera vez en la historia la barrera de los 14.000 millones de euros. En concreto son 14.240 millones, un 2 % más que en el año 2025, siendo una de las primeras comunidades autónomas en aprobar sus cuentas con la previsión de entrar en vigor el 1 de enero.