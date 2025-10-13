La Xunta delimita el ámbito de A Baiuca-Penouqueira en Arteixo (A Coruña) para construir 160 viviendas

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la delimitación del ámbito de A Baiuca-Penouqueira en Arteixo, un paso clave para el desarrollo de suelo residencial donde se podrán construir 160 viviendas, la mayoría de ellas bajo algún régimen de protección pública.

La actuación afecta al ámbito identificado como UA 44 A Penouqueira-A Baiuca, ubicado en la ladera del Monte Penouqueira, a la altura del lugar de As Carballas y con acceso desde la travesía de Arteixo. La zona será objeto de una transformación urbanística destinada a la creación de suelo para vivienda protegida, en línea con los objetivos del Gobierno gallego.

Este proyecto forma parte de la Estrategia Gallega de Suelo Residencial, que busca desarrollar suelo para la construcción de 25.000 viviendas en la comunidad, de las cuales 20.000 serán protegidas y 5.000 de régimen libre.

Actualmente, la Xunta tiene en redacción los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) de siete ámbitos, entre ellos el de Arteixo, en las ciudades de Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y A Coruña, con los que se prevé levantar unas 15.000 viviendas.

Además, el Ejecutivo autonómico acaba de adjudicar los contratos para redactar los PIA de Vilagarcía y Ramón Nieto (Vigo), donde se estima que podrán construirse alrededor de 1.800 nuevas viviendas.

La resolución publicada hoy declara de interés autonómico la actuación en A Baiuca-Penouqueira, lo que permitirá agilizar su tramitación y facilitar el desarrollo de nuevas viviendas en un municipio con una fuerte demanda residencial como es Arteixo.