La Xunta prevé que su plan en Monte Mero, en A Coruña, supere el trámite ambiental en octubre

La construcción de viviendas que promueve la Xunta de Galicia en Monte Mero, en A Coruña, tardará años en materializarse. Tan largo proceso se ha acortado con la declaración del plan como proyecto de interés autonómico (PIA), que permitirá reducir plazos. El trámite ambiental podría quedar superado este mes de octubre.

La conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, señaló hoy en A Coruña que "a mediados o finales de octubre" terminará la evaluación ambiental del proyecto de Monte Mero, sometido a este paso desde mediados del pasado mes de agosto.

Será una etapa más bastante previa a que en el terreno, donde viven unas 40 familias que tendrán que abandonar sus casas, se vea actividad. La propia conselleira añadió que el calendario de la Xunta establece que "en 2027 o 2028" se aprueben los proyectos de urbanización.

A partir de ese momento se abrirá un nuevo periodo para que se puedan adquirir las parcelas de Monte Mero en las 40 hectáreas donde se edificará y "promotores, administraciones y cooperativas puedan concursar" para construir viviendas.

Allegue recordó que "el 80% de los nuevos pisos serán protegidos", en cumplimiento "de una demanda que nos traslada la ciudadanía".

La conselleira ha aclarado además por qué de las más de 4.300 viviendas anunciadas en este ámbito a finales de 2024, cuando se dio a conocer el proyecto, se ha rebajado la cantidad a unas 4.000, cuando se puso en marcha la tramitación ambiental.

"Son parámetros urbanísticos consensuados según el planeamiento, la previsión de suelo urbanizable y la consultora que tramitó el PIA. Se tiene en cuenta la capacidad de construcción y el menor impacto ambiental posible", explicó Martínez Allegue.

Alegaciones vecinales

Vecinos de Monte Mero han presentado alegaciones contra el proyecto después de que la Xunta les trasladase este verano que no podrían mantenerse las viviendas unifamiliares que actualmente hay en la zona.

Monte Mero es un ámbito rural ubicado entre la antigua fábrica de armas y Xuxán, con la avenida Alfonso Molina en un lateral.

La Xunta envió hace dos meses el borrador del proyecto y el documento ambiental estratégico a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade para su evaluación.