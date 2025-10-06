El PSOE cita en el Senado a la alcaldesa de A Coruña para analizar la Ley de Vivenda

El PSOE ha pedido la comparecencia en el Senado de los alcaldes socialistas de Barcelona y A Coruña, Jaume Collboni e Inés Rey, respectivamente, para explicar en la comisión correspondiente el impacto de aplicar la Ley de Vivienda en sus respectivas ciudades.

Según informa Europa Press, el portavoz socialista de vivienda en el Senado, Javier Izquierdo, ha justificado esta petición en que la Cámara Alta es un órgano "territorial", adelantando también su intención de citar a la alcaldesa de Alcorcón, Candela Testa.

"Son tres alcaldes en situaciones muy distintas en relación con las denominadas zonas tensionadas, que son aquellas en las que la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno, permite limitar el precio de los alquileres", ha explicado.

Sobre Collboni, el senador socialista ha elogiado su política de vivienda, poniendo en valor que la declaración de zona tensionada "ha conseguido que los precios medios de los alquileres bajen un 9%" en Barcelona.

En el caso coruñés, la declaración de zona de mercado residencial tensionado llegó el pasado mes de julio. Entre otras medidas, esta declaración supone bonificaciones fiscales para propietarios que rebajen las rentas de los alquileres, deducción para los caseros de hasta un 90% de sus ingresos o la creación de un índice de precios de referencia.

En A Coruña, las acciones se centran en cuatro bloques: fomento de la vivienda pública y protegida, actualización del marco regulador e impulso a actuaciones en el parque residencial, impulso a las viviendas vacías y fomento de la colaboración interadministrativa.

Pasados dos meses desde su declaración, las agencias inmobiliarias argumentan que se ha producido un aumento de los alquileres de temporada entre los propietarios para esquivar los límites al precio del alquiler permanente.