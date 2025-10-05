La casa construida en madera que revoluciona Oleiros y A Coruña: "Se montó en diez días"

¿Una casa de madera? ¿En A Coruña? Estas son las preguntas que se hacen muchos vecinos de Oleiros cuando pasan por delante de la casa que está construyendo el estudio de María Sánchez, una arquitecta madrileña vecina de este mismo municipio del área de A Coruña.

En el momento que observan la vivienda, la pregunta ya asalta: ¿Y eso resistirá con el tiempo que hace aquí? Así nos lo cuenta la artífice de Casa Oasis, que lejos de ser una "cabaña de madera", se trata de una vivienda cuya estructura es de madera, y no de hormigón, como suele ser lo más habitual. Y es que, tal y como ella misma nos comenta, "la madera es el hormigón del siglo XXI".

Formada en la Universidad Politécnica de Madrid, donde terminó la carrera en 2012 y completó un máster en estructuras de edificación un año después, María ya intuía que la madera sería su camino. Su proyecto fin de carrera -un centro de interpretación en la Sierra de Guadarrama -se convirtió en el primer ensayo personal en un terreno que, entonces, apenas se enseñaba en las facultades de arquitectura.

Interesada en la sostenibilidad y las posibilidades de la madera, en 2014 se mudó a Lugo para seguir formándose en estructuras de madera. "Un viaje a Noruega y mi voluntariado en la competición de casas solares Solar Decathlon en Madrid en 2011-2012, donde las casas se construían rápidamente con madera, reforzaron mi convicción en el potencial de este material para crear edificios de bajo consumo energético con un recurso natural y renovable", afirma.

María Sanchez

Lo que comenzó como un blog divulgativo para desmitificar la madera -su resistencia al fuego, su durabilidad o su viabilidad en Galicia. pronto se convirtió en un estudio propio. Tras pasar algo más de un año trabajando en un pequeño despacho en Bertamiráns, los primeros encargos llegaron directamente a través de ese blog. Fue entonces cuando decidió apostar a tiempo completo por Cambium Design.

Hoy el estudio, con base en Santiago de Compostela, diseña viviendas a medida de alta eficiencia energética, casi siempre en madera y, en muchos casos, bajo estándares Passivhaus. Además, desarrolla una intensa labor de formación práctica. “No se trata solo de dar teoría, sino de enseñar cómo se resuelven los detalles en obra”, explica.

Exterior de la vivienda Oasis en Oleiros

Fuego y humedad: los mitos sobre la madera en Galicia

Las dudas más repetidas siguen siendo las mismas: “¿y si se pudre?”, “¿y si arde?”. Frente a ellas, la arquitecta insiste en los datos: en estructura protegida, la madera no sufre pudrición ni ataques; en caso de incendio, su comportamiento es más previsible que el del acero o el hormigón: "Su velocidad de carbonización está normalizada, y un edificio de madera debe cumplir la misma normativa que uno de hormigón o acero. El fuego nunca empieza en la estructura".

Respecto al mito gallego de la humedad, apunta: "La estructura nunca está en contacto directo con el agua ni a la vista”. Por lo tanto, añade: "Da igual construir en Galicia, Madrid o Escocia". "En Galicia, las orientaciones sur y suroeste reciben más lluvia, por lo que hay que diseñar en consecuencia, facilitando el drenaje del agua y eligiendo una especie de madera durable para exterior. Es fundamental levantar la madera del suelo".

Con ánimo divulgador, este mismo año publicó una guía digital sobre durabilidad en clave de humor, con un diablo que explica qué hacer mal para que los proyectistas hagan lo contrario, que ya ha superado el centenar de ejemplares vendidos.

Render acabado final de la casa de Oleiros

Casa Oasis: una auténtica revolución en Oleiros

Uno de los ejemplos más recientes es la Casa Oasis, actualmente en construcción en Oleiros. Una familia joven con una niña pequeña quería regresar a Galicia y levantar una vivienda sostenible, saludable y eficiente. En una parcela de apenas 456 metros cuadrados, muy cerca de la avenida Ramón Núñez Montero, el reto fue convertir el espacio en un refugio protegido del tráfico y abierto al sol.

"La llamamos "Casa Oasis" porque retranqueamos la casa para crear un jardín como colchón acústico y visual. A pesar de que la orientación buena, la sur, daba a la calle, logramos crear ese espacio tranquilo y aprovechar la radiación solar en invierno. Es una vivienda de 2 plantas muy eficiente, con una demanda de calefacción muy por debajo de lo que exige la normativa", explica.

La estructura, de paneles de CLT (madera contralaminada), se montó en apenas diez días en junio. “Es el material que está permitiendo el salto de la madera a la construcción en altura en toda Europa”, explica. Los muros de diez centímetros de espesor se completan con aislamiento exterior continuo y una fachada ventilada cerámica. Desde la calle, la casa no parecerá de madera, pero sí lo es en su corazón estructural.

"No hablamos de cabañas de troncos, sino de edificios con las mismas prestaciones que cualquier otro"

Parte de la estructura de madera todavía está a la vista, y fue precisamente eso lo que más llamó la atención de los vecinos. “En cada visita nos paran dos o tres personas. Preguntan si la madera quedará vista, si aguantará la lluvia… incluso comentan el buen olor que desprende la obra”, cuenta entre risas.

"A simple vista, no te darías cuenta de que es una casa de madera, a no ser que se deje algo de estructura vista en el interior por motivos estéticos", indica María, quien destaca que la clave del CLT no es solo su origen renovable, también los tiempos: "una estructura de hormigón o termoarcilla habría tardado meses, mientras que una de madera puede montarse en tres días".Con buena planificación, asegura, una vivienda completa puede estar terminada en nueve meses.

Vivienda acabada en Santiago

¿Y cuál es el mantenimiento de estas viviendas? El mismo que el de cualquier vivienda de hormigón: "Solo es necesario limpiar las fachadas; la madera no requiere ningún cuidado adicional".

El futuro de la construcción en madera

En Galicia, además de viviendas unifamiliares, la madera está llegando a equipamientos públicos: centros de salud, escuelas infantiles o residencias. El siguiente paso será el residencial plurifamiliar de cuatro o cinco alturas, donde el CLT compite en precio con el hormigón, pero suma la sostenibilidad.

“No hablamos de cabañas de troncos, sino de edificios con las mismas prestaciones que cualquier otro, pero con menor huella ambiental y mayor confort. La comparación justa no es con una vivienda C o D, sino con una A en eficiencia”, resume.

María Sánchez también cofundadora de Esquadria, una ingeniería de estructuras de madera con la que trabaja en cálculos, documentación y coordinación con talleres de fabricación en toda España. A ello se suma su labor en formación, donde busca tender puentes entre la teoría y la práctica.

El reto sigue siendo cultural: “En Galicia aún hay reticencias, pero la madera ya no es una alternativa, es parte del presente. Es rápida, eficiente y sostenible".