Estos concellos del área de A Coruña se resisten al incremento continuo de los alquileres

Que el alquiler de la vivienda suba de precio cada mes en España ha dejado de ser noticia. A la espera de conocer qué efectos a medio plazo puedan causar medidas como la declaración de zona tensionada y el tope de precios que comprende, como ha ocurrido en A Coruña, solo algunas variaciones en los precios que se producen en zonas o ayuntamientos concretos dan la esperanza de un cambio de dinámica.

El portal inmobiliario Idealista publica informes frecuentes que recogen la evolución del mercado de venta y alquiler. Sus conclusiones siguen reflejando subidas de precios ante tan alta demanda de arrendamientos permanentes y escasa oferta. El último estudio recoge alzas interanuales en las ciudades gallegas, aunque algunas variaciones mensuales y trimestrales invitan al optimismo.

Superado el tercer trimestre del año, en A Coruña, Santiago y Ferrol es respectivamente un 6,1%, 6,8% y 16,1% más caro el alquiler que el año pasado.

En cambio, en la ciudad herculina, con un precio de 10,8 euros el metro cuadrado, es un 2% más barato que hace tres meses y en Santiago (9,9 euros), un 1,5% menos; Ferrol (7,9 euros), por el contrario, es un 4,6% más caro.

La variación mensual muestra un leve incremento en A Coruña (0,1%) y descensos en Santiago y Ferrol del 0,8% y el 3,6% respectivamente.

Aunque en los concellos del área coruñesa recogidos en el informe de Idealista ha aumentado el precio del alquiler en comparación con el año pasado, hay tendencias algo más positivas con la comparación entre meses y trimestres.

Arteixo y Culleredo son los municipios de la comarca donde más bajó el alquiler respecto a hace tres meses (3,4% y 3,3%), así como en relación al mes pasado (3,6% y 0,8%). Son solo porcentajes que todavía dejan los precios a niveles altos actuales, 8,1 y 9,1 euros el metro cuadrado respectivamente.

El polo opuesto en el área coruñesa está representado por Oleiros (9,7 euros), con incremento mensual del 4,5%, trimestral del 4,6% y anual del 7,5%, superior al de A Coruña pero inferior al de Arteixo y Culleredo. En Sada el aumento trimestral ha sido del 8,2%.

Las ciudades gallegas

Los precios se han comportado de manera alcista entre las principales ciudades gallegas durante el último año, según el informe de Idealista. Lidera las subidas Ourense (14%), seguida de Lugo (9,9%), Vigo (8,9%), Santiago de Compostela (6,8%), A Coruña (6,1%) y Pontevedra (5,3%).

A Coruña se mantiene en el mercado más exclusivo entre las principales ciudades gallegas, con 10,8 euros/m2, seguida de Vigo (10,7), Santiago (9,9) y Pontevedra (8,8). Lugo (7,7) y Ourense (8 euros) son las más económicas entre las ciudades de Galicia.

"El alquiler sigue tensionándose sin medida con un stock que permanece plano y una demanda que no deja de crecer. La competencia entre inquilinos es tal que los propietarios, con decenas de perfiles entre los que elegir, se decantan por aquellos que más seguridad les ofrecen: empleos estables, perfiles de bajo riesgo, solventes y con ingresos mensuales recurrentes que cubren sobradamente la renta", evalúa Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.