El efecto indeseado de la zona tensionada en A Coruña: el alquiler de temporada releva al habitual

Lo advirtieron hace meses algunos agentes del sector inmobiliario de A Coruña: "La declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada no va a generar mayor oferta de viviendas en alquiler tradicional". Casi dos meses después de que fuese oficial tal declaración amparada por la ley con el fin de facilitar el acceso a la vivienda los mismos actores constatan la reducción.

La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña fueron muy escépticos con la medida impulsada por el Ayuntamiento y advirtieron de que con ella se “limitarían derechos a los ciudadanos con propiedades”.

Vaticinaron incluso que, con la limitación en los precios de alquiler a través de un índice o sistema estatal de referencia del Ministerio de Vivienda, habría propietarios que en los nuevos contratos de arrendamiento cambiarían la modalidad de alquiler permanente por el de temporada.

Esto es lo que advierte ahora el sector en la ciudad. Una situación que apuntaron los agentes la semana pasada en el Foro Construcción e Inversión organizado por Quincemil y que corroboran las oficinas y el colegio que representa a las agencias inmobiliarias.

Patricia Vérez es su presidenta. “Hemos recibido muchísimas consultas en julio y agosto. En cuanto se deposita la fianza de un nuevo contrato se señaliza qué tipo de contrato es, y ahora muchos optan por no alquilar de forma tradicional sino por temporada”, cuenta.

Bloque de viviendas en el centro de A Coruña. Quincemil

Propietarios antiguos o nuevos “comprueban el índice de referencia que les obliga a limitar el precio” de sus viviendas y son “más cautelosos” con el alquiler tradicional, de modo que prefieren destinar sus pisos al uso temporal de estudiantes, sanitarios o trabajadores desplazados a la ciudad “que lo van a ocupar durante una determinada temporada”, explica Vérez.

"Un sistema fallido"

"Se pensó que la zona tensionada iba a favorecer a las personas más necesitadas de vivienda, pero ha producido el efecto contrario, no está protegiendo a quienes tienen más necesidad y menos recursos", reflexiona la presidenta del colegio. "Es un sistema fallido: en Cataluña, con datos objetivos, con la zona tensionada bajó un 15% la oferta de inmuebles en alquiler".

Vérez matiza que la situación que ahora notan en A Coruña ha coincidido con la época del año en que muchos estudiantes de otras localidades buscan vivienda en la ciudad. También señala que “de un año para otro suelen subir los precios de los alquileres”, especialmente si los dueños de los pisos hacen reformas en sus propiedades.

Una guía para resolver dudas

Patricia Vérez recuerda que "en todas las mesas de vivienda" convocadas por el Concello de A Coruña se alertó de los efectos que podría causar la zona tensionada promovida por la nueva ley estatal de vivienda: "Es un asunto político en el que se decidió ir hacia adelante. A ver en qué situación estamos dentro de tres años, el periodo inicial de aplicación, y si continúa después".

Apunta que en las primeras semanas de implantación el propio colegio ha tenido que trasladar al Concello consultas sobre el efecto de la medida en viviendas de obra nueva o en bajos comerciales que han cambiado a uso residencial, y el Gobierno local tuvo que preguntar al Ministerio por estas cuestiones.

Un anuncio inmobiliario de alquiler o venta en la fachada de un edificio de A Coruña. Quincemil

"Hemos pedido que haya una guía orientativa. No se trata de hacer consultas a Vivienda una y otra vez según qué casos. Todo tiene que ser más claro, completo y transparente", reclama.

"Seguridad jurídica e incentivos fiscales"

En Brigantia Real Estate, su director, Ricardo Lorenzo, defiende otras medidas distintas a la limitación de precios derivada de la declaración de zona tensionada después de advertir "en el día a día de la ciudad" y en la actividad de su agencia inmobiliaria que ahora los propietarios "se decantan por el alquiler de temporada".

"En esta modalidad no hay limitación de precio, se puede ajustar según lo considere más oportuno el dueño. Proporciona mayor seguridad jurídica, hay garantía de cobro. Creemos que con esta seguridad y con incentivos fiscales a los propietarios se puede llegar a normalizar por sí solo el precio de los alquileres, aunque llevará un tiempo", explica.

Lorenzo cree que la declaración de zona tensionada "no es una mala medida de emergencia porque no podía haber inmovilismo" ante el aumento de los precios, pero duda del resultado que persigue. "En estos tres años que dure debería encontrarse una solución permanente que consiga alcanzar esa seguridad jurídica para el propietario, que es mucho mejor medida".

La alcaldesa, Inés Rey, ha señalado en los últimos meses que la declaración de zona tensionada no tendrá efectos inmediatos, al tiempo que ha dado valor a las medidas complementarias en materia de vivienda que la acompañan, que pasan por el fomento de la vivienda pública, la promoción de rehabilitaciones y la colaboración entre administraciones.