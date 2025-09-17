Los expertos, cautelosos con la zona tensionada de A Coruña: "Es una medida de emergencia temporal"

A Coruña es zona de mercado residencial tensionado desde finales de julio de 2025. Esta declaración, con la que también quiere contar Santiago, surge en el marco de la ley de vivienda como posible solución frente a la escalada de precios en los alquileres que dificulta el acceso a la vivienda a gran parte de la población.

El alcance de esta declaración, con la exposición de medidas inmobiliarias que implican a todas las administraciones y de perspectivas de resultados que puede deparar, fue analizado este miércoles en el primer Foro Construcción e Inversión, un evento organizado por Quincemil en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Con el foco puesto en el mercado inmobiliario y en los retos a los que se enfrenta en la actualidad, la mesa redonda inicial, ¿Es la zona tensionada una solución o un nuevo problema? (moderado por la subdirectora de Quincemil, Loreto Peteiro), planteó posturas de distintos agentes del sector que confluyeron en la conclusión de que la zona tensionada es una medida temporal previa a una solución permanente que facilite el acceso a la vivienda.

El director de la promotora inmobiliaria Amma Promoción, Manuel Amor Suárez, comparó la zona tensionada con "el cubo o paraguas" que se utiliza para evitar las goteras”.

"Es una medida de emergencia ante problemas como la falta de vivienda nueva o de desarrollo de suelo. El cubo no va a resolver el problema. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Como el periodo de implantación inicial de la zona tensionada es de tres años, es una medida temporal, para dar tiempo a que se encuentre una solución permanente", expuso.

El concejal de Urbanismo de A Coruña, Francisco Díaz Gallego, opinó que la crisis de la vivienda, acentuada por la alta demanda y la subida de los precios, ha hecho que las administraciones se dieran cuenta de un problema para el que, ahora, "todas tienen que creérselo y actuar". Una idea en la que coincidieron los demás participantes en la mesa.

Díaz Gallego recalcó la necesidad de facilitar vivienda pública o de protección con precios asequibles. "Concello, Xunta y Ministerio nos estamos creyendo las medidas que hay que implantar y se están haciendo cosas positivas en la ciudad. Debe atenderse la demanda alta de vivienda protegida. Ahora nos azuzan, y con razón".

Momento de la mesa redonda sobre zona tensionada en el foro organizado por 'Quincemil'. Quincemil

"La zona tensionada no es una solución en sí misma, pero hay que quedarse con el control de los precios o las medida que proponemos, como la ampliación del parque público y protegido de vivienda, que es lo que dará respuesta a quien no puede pagar el alquiler", defendió el concejal de A Coruña. "Igual ese parque de viviendas ya está en construcción o en marcha dentro de seis años", estimó.

El director de Brigantia Real Estate, Ricardo Lorenzo Domingo, abogó por explicar bien una medida "provisional", la declaración de zona tensionada, a propietarios y a inquilinos, con el fin de que esa aludida "solución permanente" no tarde en alcanzarse "para dar seguridad jurídica a la gente” y derive en "precios más normales para la realidad económica de las ciudades".

Lorenzo advierte en los últimos meses, tras la declaración oficial vigente en A Coruña, que los propietarios de pisos en alquiler están optando preferentemente por destinarlos a alquiler de temporada, "para inquilinos que vienen unos meses por motivos de trabajo, para estudiantes... Así aseguran que van a cobrar".

Otro punto de vista expuesto en el debate lo condujo el decano-presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya, que, con cifras, planteó una reflexión sobre las necesidades de edificación en Galicia.

"¿Por qué aumenta la demanda de vivienda si apenas ha variado la población desde 1973, unos 2,7 millones? Hace 10 años hacíamos 1.500 viviendas, en 2004 se hacían 40.000, en el 94, 20.000. Hoy entran otros factores, como el turístico, como hacer negocio. En Oleiros, con 40.000 habitantes, en los últimos 5 años se levantaron 1.000 viviendas, y en A Coruña 2.000. Oleiros tiene más visados que Santiago", comparó Alfaya.

El decano de los arquitectos, así como el resto de participantes, deslizaron otras cuestiones inmobiliarias paralelas: el desarrollo de vivienda privada, los costes en la construcción, "cada vez más imposibles", el control a los alquileres turísticos, las medidas fiscales o la renovación del parque de viviendas.

"No creo que la zona tensionada sea una medida de gran trascendencia económica en general", concluyó Alfaya. "La clave como solución es que mejore la situación económica general; el resto, todo suma para resolver mejor el problema de la vivienda".

El primer Foro Construcción e Inversión de Quincemil cuenta con el apoyo y la colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.