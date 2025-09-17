Agentes financieros señalan Galicia como "plaza interesante para las inversiones inmobiliarias"

Participantes del sector financiero en la mesa sobre inversiones inmobiliarias en el foro de 'Quincemil'. Marcos Cenamor

En el sector inmobiliario confluyen distintas vertientes y actores con diferente peso: los que demandan vivienda y los que la construyen, los que la promocionan y quienes invierten en ella, y los agentes intermedios que canalizan su puesta en marcha y su comercialización.

Representantes del ámbito financiero han debatido este miércoles sobre su actividad en el ámbito inmobiliario actual en una mesa redonda (Nuevos enfoques financieros de la inversión inmobiliaria) del primer Foro Construcción e Inversión, organizado por Quincemil en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

Una de las conclusiones que los participantes extrajeron del debate fue que Galicia se ha convertido en los últimos años en un territorio cada vez más atractivo para la inversión en activos inmobiliarios.

"Mucha gente de fuera de Galicia, patrimonios privados, miran aquí para comprar activos. Ven que las tasas de turismo son mejores, que el nivel de las familias ha estado ligado, por ejemplo en A Coruña, al aumento de capacidad impulsado por esa gran empresa que tenemos (en alusión a Inditex). Galicia es una plaza interesante para todo tipo de operaciones e inversiones. No hay un sector (comercial, industrial, turístico, hotelero, residencial...) que no interese a inversores que no son locales", expuso Luis Gabarda Pery, director de Real Estate de Andbank, entidad de banca privada.

Vivienda protegida

Eduardo Fernández-Cuesta Luca de Tena, socio director de Real Estate de Arcano Partners, constató que su compañía, líder en asesoramiento y gestión de activos alternativos, busca más inversiones en el sector residencial en Galicia, preferentemente "con promotores locales que tengan constructora".

Su intervención en este sentido puso énfasis en la necesidad de que las administraciones desarrollen "políticas más adecuadas para los promotores inmobiliarios".

"La vivienda protegida siempre la construyeron los promotores privados. Si hay necesidad de que haya más vivienda en toda España tiene que hablarse más del sector inmobiliario y los políticos tienen que ponerse de su lado", explicó.

Apoyo a los promotores

"Debemos pensar cómo hacer vivienda protegida, es el momento, hacen falta políticas más adecuadas porque es una necesidad. Debe pensarse en el promotor privado que va a construir la protegida, en la construcción industrializada y más barata, o en viviendas sostenibles, que no forman parte del parque residencial de hace 50 años", añadió Fernández-Cuesta.

Una advertencia en este terreno la expuso José María López-Acebo Temes, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, plataforma de inversión inmobiliaria que entre otros servicios práctica crowdfunding inmobiliario.

"Deben crearse mecanismos que cuadren porque no se puede construir perdiendo dinero. Si la vivienda protegida es más barata, al principio pierdo, sobre todo porque los costes en la construcción son más altos ahora. ¿Cómo lo recupero? Con la construcción de vivienda libre. Pero si se topan los precios... Al final algunas promociones no se hacen", apuntó Gómez-Acebo, escéptico respecto a la evolución de la oferta para satisfacer "una demanda que crece".

Diversificación: turismo, industria, logística, vivienda...

Los expertos en este sector coincidieron en señalar que los activos inmobiliarios son ahora "más líquidos por la alta demanda" y que el mercado nacional "está con ganas de invertir y crecer". "Estamos en un momento sólido, cuatro o cinco años positivos con mucha diversificación geográfica y de producto", comentó Fernández-Cuesta.

A esta diversificación aludieron todos los participantes en la mesa con el ejemplo de inversiones inmobiliarias realizadas en España y en otros países en el ámbito de las oficinas, los hoteles, las naves industriales, los centros de datos, los complejos residenciales o los activos turísticos, campo en el que destacaron que Galicia ofrece nuevas oportunidades de inversión por el aumento de captación de turistas y visitantes.

El debate estuvo moderado por Jaime Bálgoma, banquero privado de Andbank. El foro organizado por Quincemil ha contado con el apoyo y la colaboración de Amma Promoción, Andbank y Brigantia Real Estate.