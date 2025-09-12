Un cooperativista de Galivivienda presenta un escrito en fiscalía por la promoción de Xuxán, en A Coruña
El texto, que aún no ha sido admitido a trámite o rechazado, relata diferentes situaciones que pueden situarse fuera del marco legal
Un cooperativista socio de Galivivienda ha presentado ante Fiscalía un escrito con respecto al proyecto Alquiler50 Parque Ofimático.
En concreto, el texto hace referencia a presuntos ataques al honor de esta persona, además de trabas para poder ejercer sus derechos como socio de la cooperativa.
Además, el derecho del suelo donde está previsto edificar las viviendas pertenece precisamente a Galivivienda y, para poder incorporarse de nuevo a esta cooperativa tras subrogarse a otra por indicaciones del Consejo Rector al ser la unica forma de que el ICO concediese o incluso mejorase la financiación, hecho que no se produjo, deben de abonar un capital social que asciende hasta 63.000 euros o, si no, perder los derechos sobre la vivienda.
Por ello, y para poder defenderse, ha decidido dar este paso y notificar a través de este documento su situación a Fiscalía, con objeto de que sea admitida a trámite si observa que hay algún ilícito, o bien sea rechazada en caso de que no lo observe.
El proyecto de Galivivienda ha levantado polémica en los últimos meses. Tras encontrarse con trabas en cuanto a su financiación por parte del ICO, la cooperativa ha ido perdiendo socios. Solo es viable si la ocupación de los pisos es superior al 90%. La previsión es construir 224 viviendas, con 107 adjudicadas y 27 reservadas.
Más de cien socios han solicitado ya su baja.