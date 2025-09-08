Oleiros (A Coruña) inicia la construcción de 141 viviendas de protección a través de cooperativas

El Concello de Oleiros ha anunciado que a comienzos de octubre dará inicio la construcción de las primeras viviendas de protección promovidas mediante cooperativas. La primera fase se desarrollará en Perillo, donde se levantarán 21 pisos.

En el mes de noviembre será el turno de Xaz, con la construcción de 94 viviendas, mientras que en el primer trimestre de 2026 comenzará la obra del edificio de Mera, que contará con 28 pisos, de los cuales aún quedan 4 disponibles.

El Gobierno municipal destaca que, "ante la ausencia de ayudas efectivas por parte de la Xunta para incentivar la construcción de viviendas de protección", el Concello ha decidido ir más allá de sus competencias y poner en marcha este modelo de cooperativas.

"Actualmente, esta es la única fórmula viable para que los vecinos y vecinas de Oleiros puedan acceder a pisos a precios más asequibles que los del mercado libre", añaden desde el Concello.

Para hacer posible estas 141 viviendas, el Concello ha formalizado la venta de tres parcelas de titularidad pública por un importe total de 1,4 millones de euros. Estos terrenos fueron obtenidos de manera gratuita gracias a la gestión urbanística desarrollada por el Gobierno local, que asegura un crecimiento ordenado y sostenible del municipio.

De este modo, además de impulsar la construcción de viviendas a precios inferiores al mercado destinadas a familias de Oleiros, el Concello obtiene recursos económicos que permitirán mejorar los servicios públicos y llevar a cabo nuevas inversiones en infraestructuras.