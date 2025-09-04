Defensa do Común presenta un recurso contra la licencia de construcción en A Maestranza de A Coruña

Uno de los terrenos del Invied en la Maestranza de A Coruña (Google Maps).

La asociación Defensa do Común (DDC) ha presentado este jueves un recurso contencioso-administrativo para frenar las licencias de construcción de un edificio en una de las parcelas de A Maestranza. Lo hace, según explica en un comunicado, porque esta edificación "suporían unha grave afectación á integridade e valores patrimoniais" del sistema defensivo de la Ciudad Vieja, declarado Bien de Interés Cultural.

La promotora Lipromo Coruña SLU obtuvo esta licencia de obras tras su aprobación en una Xunta de Goberno Local celebrada el pasado mes de junio para la construcción de un edificio de 57 viviendas en la parcela 2 del PERI de A Maestranza.

Ahora, Defensa do Común busca impugnar el acuerdo de otorgamiento de licencia así como el de subsanación de errores presentado un mes después.

La asociación explica que se ampara en el derecho de acción pública en materia de urbanismo considerando que la licencia vulnera la normativa legal al utilizar como instrumento de cobertura un Estudo de Detalle aprobado en un pleno de diciembre del 2023 que indican que es "nulo".

Este Estudo de Detalle, según explica DDC, fue impugnado judicialmente el año pasado y se encuentra actualmente en fase de conclusiones.

Defensa explica además que presentó en dos ocasiones solicitud de acceso a la licencia sin obtener respuesta por parte del Concello, a quien acusa de incumplir el derecho de acceso a los expedientes de licencias urbanísticas.

Así, la asociación mantiene que es necesario realizar una modificación del PEPRI de la Ciudad Vieja para "proceder a unha axeitada delimitación de dito sistema defensivo, do seu contorno de protección e da determinación de concretas normas de prevención e protección e posta en valor". Todo ello para evitar la construcción de edificios que supondrían "unha afectación negativa".

DDC subraya que el hecho de que ni Concello ni Xunta llevasen a cabo una modificación de este tipo "non pode supoñer a autorización e execución de edificacións ao amparo dun plan especial obsoleto e que non incorpora garantías de preservación e protección dun sistema defensivo que é un conxunto patrimonial de especial relevancia no patrimonio coruñés".