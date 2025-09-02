Galicia modera la subida del precio de la vivienda usada: Ourense lidera las caídas a nivel estatal
Los datos proceden del informe de Idealista, uno de los portales inmobiliarios con más arraigo
Galicia registró en agosto una de las menores subidas del precio de la vivienda usada en España, con un incremento interanual del 3,9%, muy por debajo de la media estatal del 14,8%, según el último índice de idealista.
En el análisis provincial, la comunidad gallega muestra un comportamiento desigual.
Ourense fue la provincia con el mayor retroceso de todo el país, con una caída del 5,4% en el precio de la vivienda usada respecto a agosto de 2024. A Coruña, Lugo y Pontevedra, por su parte, anotaron subidas interanuales, aunque contenidas en comparación con otros territorios, situándose en el rango del 3% al 5%.
En cuanto a las capitales gallegas, los datos también reflejan incrementos moderados. Ourense apenas creció un 3,6%, lo que la sitúa entre las ciudades españolas con menor avance en el último año.
A Coruña, Santiago, Lugo y Pontevedra se mantuvieron en línea con la media gallega, con incrementos interanuales bajos frente al fuerte repunte de mercados como Madrid (+21,3%) o Valencia (+19,6%).
Con estos resultados, Galicia se mantiene entre las comunidades más estables en el mercado inmobiliario, junto a Castilla y León (3,9%) y Navarra (3%).
En el otro extremo, la Comunidad de Madrid (+23,3%), Murcia (+17,6%) y Cantabria (+17,6%) lideran las subidas.