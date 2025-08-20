Monte Mero, en A Coruña, muestra su futuro: bloques de 8 y 12 alturas y un gran parque

Hoy es un gran ámbito verde de caminos, llanuras y vegetación con casi cuarenta viviendas unifamiliares entre dos de las vías de mayor tránsito de A Coruña, las avenidas de A Pasaxe y Alfonso Molina; dentro de unos años será una gran bolsa residencial con más de 4.000 viviendas repartidas en torres de pisos y casas. Monte Mero ya enseña su futura fisonomía.

El proyecto de nuevo barrio promovido por la Xunta de Galicia entre Xuxán y el colegio Maristas y la Cidade das TIC se desarrollará a través de un Proxecto de Interese Autonómico (PIA) que acaba de ser presentado para su tramitación ambiental.

Los vecinos actuales, que tendrán que dejar sus viviendas pero podrán reubicarse en el mismo ámbito si lo desean, como les ha confirmado la Consellería de Vivenda, tendrán a su alrededor una urbanización con torres de hasta ocho y doce alturas con planta baja y un gran parque de más de 90.000 metros cuadrados.

Diseño del futuro barrio de Monte Mero, según el proyecto de la Xunta.

El contenido del proyecto, con algunas recreaciones virtuales, detalla un barrio de Monte Mero donde caben viviendas libres, 771, y protegidas de promoción pública y privada, un total de 3.254.

Son algo más de 4.000, no tantas como avanzó la Xunta a finales de 2024, más de 4.300. La mayoría de edificaciones se localizarán alrededor del colegio Maristas en una malla de sistema viario con calles que se cruzan destinadas para tráfico rodado calmado y jardines frente a los inmuebles.

Las viviendas unifamiliares que se ofrecerán a los vecinos expropiados estarán al este del ámbito, en Pedralonga, al sur del espacio reservado para el parque, que llegará hasta Eirís de Abaixo y bordeará la residencia de mayores de la congregación de las Hermanitas, en la zona más elevada y con vistas a la ría coruñesa.

Imagen virtual de la zona de viviendas en Monte Mero.

La futura urbanización se completará con espacios libres y equipamientos a ambos lados de la antigua fábrica de armas (hoy Cidade das TIC), alrededor de los Maristas y en el vértice sureste del ámbito, entre la avenida de Pedralonga y la de A Pasaxe.

En esta zona también habrá reserva para edificios residenciales en un espacio muy próximo destinado a recolocar a los expropiados por los accesos de la ampliación del Hospital de A Coruña, que tendrá que ser urbanizado.

La urbanización en 2028

El proyecto de Monte Mero, aunque tramitado con más agilidad a través de un PIA, tardará años en ejecutarse. El Gobierno autonómico prevé iniciar las obras de urbanización en 2028.

Ubicación del futuro barrio en el mapa de A Coruña.

El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) establece edificios con un máximo de ocho alturas en el ámbito. El proyecto presentado y sometido a evaluación ambiental justifica la ampliación de plantas, hasta doce, porque estos bloques se situarían en las zonas más bajas del monte, con los de menor altura más próximos a Pedralonga y a la ría.

Los vecinos y las familias que actualmente viven en Monte Mero, algunos desde hace muchas décadas, han protestado por el diseño del PIA y su expulsión de la zona. En el mes de julio avanzaron que presentarían alegaciones al proyecto.