La Xunta activa en A Coruña el proceso ambiental para construir 4.300 viviendas en Monte Mero

La tramitación administrativa del proyecto urbanístico de la Xunta de Galicia en Monte Mero, en A Coruña, donde prevé construir más de 4.300 viviendas entre Xuxán y la Cidade das TIC, entra en su etapa ambiental.

La Consellería de Vivenda informa este viernes de que ha remitido a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade el borrador del proyecto y el documento ambiental estratégico para el inicio del procedimiento ambiental que permita continuar con la tramitación administrativa como Proxecto de Interese Autonómico (PIA).

Esta iniciativa urbanística prevé el derribo de las 38 viviendas de la zona, según informó la Xunta a las familias afectadas a finales del mes pasado. El Gobierno gallego señaló en ese momento que el PIA se encontraba en una fase "muy incipiente".

El proyecto de Monte Mero incluye un ámbito de 40 hectáreas de extensión en el que se estima que se levantarán más de 4.300 viviendas, de las que el 80% serán protegidas.

La actuación, según explica la Xunta, forma parte de la Estratexia Galega de Solo Residencial con el fin de urbanizar suelo para 25.000 viviendas (20.000 con protección), un plan que sucede al ya iniciado por el Ejecutivo autonómico en Lugo.

La Xunta también prevé que "en próximas fechas" sean sometidos al mismo trámite los ámbitos correspondientes a Santiago, Pontevedra, Vigo y Ourense. Además, el PIA en Vilagarcía de Arousa y un segundo PIA para la ciudad de Vigo están pendientes de adjudicación.

Alegaciones vecinales

El proyecto de Monte Mero fue dado a conocer por la Xunta a finales de 2024. El Gobierno municipal, que ha cedido suelo a Vivenda para poder desarrollar otros proyectos urbanísticos en la ciudad, como en Xuxán o en Os Rosales, le dio una buena acogida, no así los residentes en la zona, parte de ellos con familias que no han conocido otro hogar distinto a ese.

La asociación vecinal Eirís-Uxío Carré, avanzó en julio pasado que presentará alegaciones contra el PIA. Protesta porque el proyecto no recoge "ninguna posibilidad de salvar las viviendas de los vecinos".

La Xunta ha explicado que la ordenación urbanística del ámbito "no permite mantener las viviendas existentes", aunque asegura que los afectados, con los que prevé nuevas reuniones, podrán ser realojados en la propia zona ya que también se planifica la construcción de viviendas unifamiliares.