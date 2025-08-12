La Xunta recuerda que fue la primera entidad en ayudar a los cooperativistas de Xuxán, en A Coruña

La Xunta de Galicia ha explicado esta tarde en un comunicado que fue la primera administración en actuar ante la situación planteada en el barrio coruñés de Xuxán y reclamó, tanto al Ministerio de Vivienda como al ICO, las medidas que garanticen la función social de las viviendas.

De esta manera, el gobierno autonómico presume de que por sus gestiones, el ICO ya validó las condiciones de financiación solicitadas inicialmente por la cooperativa que gestiona la construcción de los pisos.

Con respecto a los siguientes pasos, fuentes de la Consellería de Vivienda indican que "lo prioritario es que el Gobierno de España garantice las condiciones de financiación, para lo que es fundamental la intervención del estado, que se garantice los fondos europeos MRR".

Por ello, la Xunta "pide al Concello de A Coruña que se sume a la reclamación de la intervención del Delegado del Gobierno en Galicia, después de meses intentando que el Ministerio dé una respuesta, y sin que eso haya sido posible hasta ahora".

Por ello, concluyen que "mantenemos la mano tendida a los cooperativistas de Xuxán desde la Xunta, que no va a permitir que los alquileres accesibles y tasados por una normativa autonómica se vean desvirtuados. Si no se garantiza la función social de las viviendas, tal y como ya advirtiera la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, se revertirá el suelo".