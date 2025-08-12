El PSdG insta a la Xunta a resolver la situación de los cooperativistas de Xuxán en A Coruña

Asimismo, la diputada recordó que las parcelas son de titularidad autonómica y que el Gobierno central ha destinado 10,7 millones de euros procedentes de fondos europeos para esta promoción, que están depositados en la Xunta. "No han hecho nada para revertir esta situación", afirmó.

Por su parte, Julio Abalde calificó de imperdonable que un proyecto social se transforme en una operación de especulación inmobiliaria y cuestionó cómo Galivivienda obtuvo la adjudicación sin cumplir criterios crediticios.

De esta manera, el diputado en el Parlamento Gallego, anunció que el PSdeG pedirá explicaciones en la cámara y reclamará que se publique toda la documentación del expediente, incluido el contrato entre la cooperativa y la gestora.

El concejal de Urbanismo señaló que el Concello agilizó las licencias, pero que la promotora tardó un año en abonar las tasas, lo que conlleva el retraso de la obra. En este sentido, apuntó que el Concello remitió una carta a la conselleira de Vivenda pidiendo que se revisen las condiciones y, en caso de incumplimiento del pliego, que se revoque la concesión de las parcelas.

Por último, Luis Allegue, en nombre de los cooperativistas, denunció que se les impone un aumento del capital social del 18% y criticó que no se les permita decidir por votación estas decisiones y reclamó transparencia en el acceso a las actas y contratos, junto a que la Xunta actúe contra la gestora si incumple sus obligaciones.