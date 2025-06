Rueda acusa al Concello de A Coruña de "buscar excusas" sobre la declaración de zona tensionada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el Concello da Coruña "ya está empezando a buscar excusas" sobre la declaración de zona de mercado residencial tensionado.

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior al Consello celebrado este lunes, donde ha señalado que si la Xunta hubiese tardado "lo mismo que ellos" podría haber estado "años".

"Pronto empiezan las excusas. Ya están diciendo que no va a salir bien porque no cuentan con el apoyo de la Xunta. Esto es poco serio", ha criticado. Así, ha recordado que la Xunta no cree "en la eficacia de esa declaración de zona tensionada" porque "donde se hizo están produciendo el efecto contrario y perjudicial".

Por eso ha ratificado que no las declarará "de oficio en ningún caso", si bien "si algún concello quiere hacerlo y asumir las consecuencias habrá que fiscalizar si donde anunciaron efectos se producen".

En este sentido, ha comprometido que en caso de que un municipio lo solicite la Xunta lo autorizará y "la muestra es que acaba de autorizarlo", pero ha insistido en que ve "bastante revelador que antes de aplicarlo el ayuntamiento ya está empezando a buscar excusas", según la cuestión que le trasladó un periodista, centrada también en la declaración para el área metropolitana de esa ciudad.