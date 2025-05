Promotores inmobiliarios y dueños de VUT, en contra de la zona tensionada de A Coruña

A Coruña será, con toda probabilidad, zona de mercado residencial tensionado. La Xunta de Galicia ha aprobado este miércoles la solicitud presentada por el Concello y ahora, para que la declaración sea efectiva, esta debe ser aprobada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una vez se apruebe, la ciudad podrá tener sus alquileres regulados durante tres años.

El Ejecutivo gallego ha dado finalmente luz verde a la petición —que recientemente el Concello de Santiago también solicitó, convirtiéndose en la segunda ciudad gallega en hacerlo— a pesar de que desde la Xunta están en contra de esta medida.

El Gobierno gallego considera que la declaración de zona tensionada no solucionará los problemas en materia de vivienda. En A Coruña, la agrupación de promotores inmobiliarios Aproinco y la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, así como la Asociación de Inquilinos, también muestran su rechazo, al que se suma la Asociación de Inquilinos.

El sector inmobiliario considera la medida "perjudicial"

Juan José Yáñez, director gerente de Aproinco, recuerda que la asociación ya se posicionó en contra durante la tramitación en la mesa sectorial convocada por el Concello. "Consideramos que es francamente perjudicial. En las ciudades donde se ha implementado esta figura como Barcelona no se ha conseguido contener el precio del alquiler", afirma.

Este argumento lo comparte Verónica Urreaga, abogada de la Asociación de Inquilinos de A Coruña. Ambos argumentan además en que en Cataluña, la consecuencia ha sido una disminución de la oferta de viviendas en alquiler. "Lo que tienen que hacer es dejarse de estas historias y que el Concello ceda suelo para poder construir viviendas sociales. Para mí es la solución, el resto son todo parches", añade Urreaga.

El Ayuntamiento de Barcelona publicaba a mediados de marzo una serie de datos que indica que en el 2024 el número de contratos nuevos de alquiler en la ciudad subió en 780 respecto al año anterior, 416 de ellos desde la declaración de la zona de mercado tensionado. El precio del alquiler descendió un 6,4% entre el primer y el cuarto trimestre.

En contra de la medida, Yáñez explica que esta regularización "ahuyenta a los pequeños propietarios que tienen miedo. En la práctica, muchos de ellos la acaban dedicando a alquiler de temporada, a alquiler de vivienda turística o la acaban vendiendo".

"No te compensa invertir en tu propia vivienda para ponerla en el mercado de alquiler" Juan José Yáñez, director gerente de Aproinco

En Aproinco "estamos de acuerdo con el plan de medidas correctoras —como bonificaciones fiscales, agilización de licencias o ampliación del suelo edificable— pero no es necesario colgarlo de la previa declaración de zona de mercado residencial tensionado".

El director de los promotores inmobiliarios subraya que la medida genera "miedo" en los pequeños propietarios, una mayoría en Galicia. "Si tienes que rehabilitar o hacer alguna reparación cada vez que se te va un inquilino y viene otro, no te compensa invertir en tu propia vivienda para ponerla en el mercado de alquiler", añade en este escenario.

Por su parte, Rafael Serrano, vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, reconoce que "el plan de la vivienda es complejo" pero considera que "no tiene que repercutir siempre en el patrimonio de los particulares. Son las administraciones las responsables de construir más".

Aviturga considera una medida "fácil y cómoda" responsabilizar al propietario de la escasez de vivienda. "A nosotros nos preocupa muchísimo la escasez de vivienda, pero que no se exija al pequeño propietario que aporte la solución renunciando a la rentabilidad de sus viviendas", añade.

Para Serrano, la solución, en base a la "ley de la oferta y la demanda" pasa por construir "muchísimo más" para bajar los precios. "Los que construyan que no responsabilicen a los propietarios de que el alquiler está caro, sin entrar a valorar que es posiblemente cierto que el alquiler esté caro".

"Poco ambicioso"

Ruth Varela, presidenta de la Delegación de A Coruña del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), valora que la declaración de zona tensionada "es una herramienta positiva en sí misma", pero advierte de que el plan de medidas asociado "es muy poco ambicioso" y contiene propuestas "que incluso van en dirección contraria" a destensar el mercado.

"El problema de fondo es que la vivienda está financiarizada, se usa como producto de inversión y no está vinculada a los salarios de la ciudadanía. Mientras no se corrija eso, no vamos a ningún lado", señala. Critica medidas como la rebaja del IBI para favorecer el alquiler —"lo único que hace es llamar aún más al 'comprar para alquilar'"— o el control del uso turístico, que "ya se podría estar aplicando sin necesidad de esta declaración".

Denuncia también la falta de voluntad política real: "El parque de vivienda pública proyectado es ridículo y no responde al crecimiento de la demanda. Si haces 300 viviendas sociales y cada año hay mil demandantes más, el problema irá a más".

Varela alerta de un proceso de expulsión social en la ciudad y de la destrucción del tejido comercial y residencial: "Nos están vendiendo un modelo de ciudad como producto de inversión, y eso pone en peligro las funciones esenciales de la ciudad". Además, lamenta que la mesa que toma decisiones esté compuesta "por actores que hablan solo de los derechos de los propietarios, no de los inquilinos", y que se haya fijado el umbral de gran tenedor en 10 viviendas cuando la ley permite bajarlo a cinco. "Eso ya lo dice todo", concluye.