El Concello de Santiago solicita la declaración de zona de vivienda tensionada a la Xunta

El Concello de Santiago ha oficializado este lunes la petición a la Xunta para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Además, el Concello ha solicitado que la definición de 'gran tenedor' se amplíe a los propietarios de más de cinco inmuebles -la ley los considera a partir de los 10- y que los efectos de esta declaración también se aplique a las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilarse.

Así lo han avanzado este lunes la portavoz municipal, Míriam Louzao, y el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local. Ahora, el Gobierno gallego tiene un plazo de seis meses para resolver esta petición; en caso de no hacerlo, se iniciaría un proceso contencioso-administrativo.

Esta declaración, con una vigencia de tres años, "permite conter a escalada do prezo do alugueiro mentres as diferentes administracións implementan medidas para abordar as causas estruturais do problema da vivenda", ha resaltado el edil de Urbanismo. En este sentido, Lestegás ha apuntado que las medidas, "que veñen a paliar eivas estruturais do mercado da vivenda", darán resultados a "medio prazo".

La declaración tendrá como consecuencias, entre otras, la aplicación de medidas de contención de precios, el acceso del municipio a fondos estatales en este ámbito y la aplicación de incentivos fiscales.

Para llegar a la solicitud, un grupo de estudios de la Universidade de A Coruña (UDC) realizó una diagnosis a petición del Concello. La principal conclusión de este trabajo es que el concello compostelano cumple en todo su territorio dos de los cuatro criterios para solicitar la declaración de mercado tensionado. Fue sometido a exposición pública y se presentaron seis alegaciones, que fueron examinadas y respondidas.

Asimismo, el Concello elaboró un Plan de medidas correctoras, que a su vez fue evaluado en dos encuentros de la mesa sectorial. Lestegás ha apuntado que todas las entidades pudieron realizar las observaciones y propuestas que consideraron oportunas.

Santiago fue el primer municipio en manifestar su intención de utilizar este instrumento contemplado por la Ley por el derecho a la vivienda. Ahora, se convierte junto a A Coruña, que formalizó la petición a principios de abril, en ser las únicas localidades gallegas en haberla pedido.