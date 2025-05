La Xunta de Galicia esperará a la reunión del ICO y Galivivienda para decidir qué pasos dar en Xuxán

Hasta 224 familias cooperativistas tenían previsto acceder a pisos de alquiler social en el barrio coruñés de Xuxán. Sin embargo, una subida en los importes que deberán pagar mensualmente dificulta su acceso a la vivienda. Mañana martes 20 de mayo, el ICO se reunirá con la gestora Galivivienda para tratar el problema. Según declaró este lunes la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, la Xunta esperará a conocer el resultado de esa reunión para decidir qué pasos dar en este asunto.

La gestora del proyecto, Galivivienda, así como el Gobierno gallego ponen el foco en la concesión de préstamos del ICO como origen de la subida, mientras que el Ministerio de Vivienda y el Concello da Coruña argumentan que la gestora es la responsable.

Tras su intervención esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, la conselleira fue preguntada por la situación actual de los cooperativistas de Xuxán. Como en ocasiones anteriores, Allegue recordó que los precios de alquiler "están tasados por normativa e non poden exceder o previsto, que nese solo é de 4,85 euros por metro cadrado". Así, explicó que lo que se incrementa es "o importe da garantía a pedir polo ICO, que reduce o prazo de aportación de 36 a 10 anos".

La titular de Vivenda reiteró que la Xunta pide al Ministerio de Vivienda que las condiciones del préstamo ICO, "que derivan dun convenio formalizado entre os dous como consecuencia do recibo de 4.000 millóns de euros de axudas europeas", no interfieran en los precios asequibles del alquiler social.

"Non imos permitir que as garantías do ICO dervirtúen o alugueiro accesible. Esperaremos á reunión de mañá en Madrid para ver que pasos dar", concluyó.

El BNG exige soluciones para las familias "estafadas" en Xuxán

Esta misma mañana, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "dé a cara" ante las personas que se sienten "estafadas" por el anuncio de alquiler social en Xuxán que "resultou ser pura propaganda".

En una rueda de prensa, Pontón criticó al Ejecutivo gallego por no poner soluciones ni proponer medidas eficaces para facilitar el derecho a la vivienda. En lo relativo a Xuxán, la nacionalista apuntó a que había 6.000 personas interesadas en esos pisos pero que "a inmensa maioría" se echó atrás al ver las condiciones que obligarían a pagar cerca de mil euros al mes.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Pontón recuerda que el Gobierno gallego anunció a "bombo e platillo" la construcción de 1.600 viviendas protegidas en este barrio coruñés, incluidas las afectadas, para lo cual la Xunta cedió cuatro parcelas y le concedió a la promotora privada, Galivivienda, una subvención de 10,8 millones de euros. Comprometían que se entregarían en 2026, pero "a día de hoxe non se puxo nin un só ladrillo", además de un precio máximo de 475 euros por 80 metros cuadrados, el cual se ha duplicado.