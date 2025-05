La Xunta de Galicia destinará 5,7 millones de euros en ayudas a propietarios de viviendas vacías

Ayudas de hasta 16.000 euros por poner viviendas vacías en el mercado de alquiler en Galicia. Esta es la última ayuda en materia de vivienda anunciada por la Xunta de Galicia, que ha presentado hoy tras la celebración del Consello da Xunta el programa Fogar Vivo. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto financiado con fondos propios de 5,7 millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a propietarios de inmuebles que se encuentren vacíos desde hace, por lo menos, 3 meses. La estimación del Gobierno gallego es que con esta medida se pongan en alquiler 1.300 viviendas.

Concretamente, estas subvenciones se dividen en varios conceptos. Por una parte, los dueños de viviendas podrán recibir hasta 11.000 euros para realizar reformas. A estos se añaden otros 2.000 euros si, cuando se ponga en alquiler, lo hacen a personas jóvenes o a familias con alguien menor o dependiente a su cargo. A estos importes se añaden otros 3.000 euros para la contratación de seguros multirriesgo o de impago.

La Xunta concederá adelantos de la ayuda de hasta el 80% para flexibilizar las opciones de los dueños de pisos. El 20% restante se concederá tras la justificación de las obras.

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, fue la encargada de dar los detalles de este programa, que nace en base a la información del Observatorio Galego de Vivenda que señala la inseguridad jurídica y la necesidad de reformas como las causas de que los propietarios no alquilen sus viviendas.

Alquileres "asequibles"

Uno de los requisitos para la concesión de estas subvenciones está, tal y como indicó la titular de Vivenda, en que el precio del alquiler sea "asequible". Los contratos, además, tendrán una duración mínima de 5 años si se alquila a personas físicas y 7 si es a una persona jurídica.

En respuesta a qué importes califican como alquileres asequibles, la conselleira explicó que los precios oscilarán dependiendo de la zona. Ciudades como A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo tendrán un alquiler máximo de 700 euros. Otras como Lugo y Ourense se limitan a 650 euros y municipios más pequeños, como Cangas o A Estrada se sitúan en 600 euros y así hasta 5 zonas con 450 euros como el importe más bajo.

Preguntada por la iniciativa del Concello de Santiago de sancionar con un recargo a los propietarios que no pongan en alquiler sus viviendas vacías, Allegue declaró que "desde o Executivo galego estamos en contra do intervencionismo. Temos que fomentar que as vivendas baleiras estean no mercado e por iso lanzamos esta medida".

La solicitud de Fogar Vivo se podrá tramitar en la sede electrónica de la Xunta, que gestiona directamente el programa con un procedimiento de competencia no competitiva hasta agotar el crédito.

Según recordó Allegue durante la rueda de prensa, esta medida complementa otras como los incentivos fiscales con deducciones autonómicas de hasta 500 euros o el descuento del 15% en gastos realizados por la puesta de viviendas en el mercado.