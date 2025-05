Visiones desde A Coruña al plan estatal de industrializar la vivienda: de las dudas al rechazo

Cuando el acceso a la vivienda entra en crisis surgen medidas, no siempre aplicadas plenamente, para aliviar los daños o encontrar soluciones. En 2023, el Gobierno de España anunció que movilizaría hasta 50.000 viviendas de la Sareb en todo el país para alquiler social y asequible mediante la cesión de suelo urbanizable y acuerdos con comunidades y ayuntamientos. El plan, que en la ciudad de A Coruña cifraba en 67 los pisos del banco malo ofrecidos a las administraciones, no ha difundido resultados, y el Estado ha vuelto a avanzar otra medida frente a una crisis de la vivienda (escasa oferta, creciente demanda, precios disparados) que no parece tener fin.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace semanas una inversión pública de 1.300 millones de euros en préstamos en diez años para impulsar y aumentar las viviendas industrializadas, la edificación prefabricada. El programa, con fondos europeos, apunta al reto de 20.000 unidades en una década, según adelantó el presidente en una feria del sector en Madrid que precisamente abordaba el campo de la construcción industrializada.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Vivienda Industrializada para desarrollar este modelo de construcción sostenible y rápida. El mecanismo para canalizar la inversión a las empresas aún está por conocer, aunque el Ministerio de Vivienda ya ha confirmado que las ayudas se distribuirán con la condición de que las viviendas construidas sean asequibles.

Galicia es una comunidad en la que en los últimos años ha crecido la arquitectura modular, las viviendas prefabricadas construidas de forma industrial, como alternativa a la construcción convencional. La iniciativa del Gobierno central de apoyarla mediante financiación para ampliar el parque de vivienda es recibida con cautela y escepticismo por parte de las empresas coruñesas dedicadas a esta modalidad de construcción, mientras que el colegio de arquitectos es más crítico.

"Mucho por hacer": ayudas, promoción, formación, tramitación, leyes

"Es complicado precisar si esta medida será suficiente, ya que hablamos de una inversión media de 100 millones anuales, y el tejido industrial para la prefabricación está todo por desarrollar. En cualquier caso, es fundamental invertir si queremos revertir la situación actual y modernizar tanto el sector como sus métodos constructivos", expresan fuentes de Cube, empresa con sede en Carballo especializada en fabricación modular. "En España necesitamos construir con más calidad, más rapidez, con un coste menor y mejorando la sostenibilidad del proceso y de las viviendas".

Cube ha construido unos 17.000 metros cuadrados de vivienda industrializada con un coste global aproximado de 9 millones de euros. Advierte que aún "hay mucho por hacer" en su sector, en el que las inversiones en infraestructuras para realizar construcción industrializada "son muy elevadas", si bien en los últimos años la empresa ha alcanzado acuerdos específicos con entidades financieras.

"Un código técnico de edificación adaptado para la industria, ayudas económicas para ampliar o realizar instalaciones industriales adaptadas, formaciones profesionales específicas, fomentar la investigación y la innovación, favorecer la autopromoción, facilitar trámites a las promotoras, revisar normativas urbanísticas...". Son algunos de los apartados en los que Cube considera que es necesario avanzar. "La solución al problema de la vivienda requiere un enfoque integral y coordinado entre las diferentes administraciones y agentes del sector", concluye la empresa coruñesa.

Canalizar la inversión y agilizar los proyectos

Si sobre la mesa se exponen los objetivos expuestos por el Gobierno (1.300 millones, 20.000 viviendas en diez años) y se tiene en cuenta que la inversión media en una vivienda industrializada es de 180.000 euros (que puede variar según superficie, ubicación y proyecto), la compañía Home3, de Bergondo, cree que "podría resultar complejo" alcanzarlos "manteniendo la calidad técnica y habitacional".

Fuentes de Home3 apuntan a explorar "fórmulas que canalicen parte del esfuerzo inversor hacia la demanda, como el apoyo a ciudadanos, cooperativas o entidades sociales interesadas en este tipo de viviendas, así como modelos de colaboración público-privada que no comprometan la viabilidad de las empresas del sector".

La empresa señala también que la construcción industrializada "requiere que los procesos urbanísticos y administrativos avancen al mismo ritmo que la tecnología y los sistemas de producción", para lo que apuesta por una mayor agilidad en la concesión de licencias y la tramitación de proyectos, que "siguen siendo largos".

"La industrialización de la edificación representa una oportunidad clara para transformar el sector, pero para que este cambio se consolide será necesario que todos los elementos de inversión, regulación, gestión del suelo, formación y capacidad productiva avancen de forma coherente. Con las condiciones adecuadas, puede ser una vía realista y sólida para ofrecer vivienda asequible, rápida y de calidad", expone Home3 como conclusión.

"Un modelo financiarizado" que "deshumaniza la vivienda"

El Perte aprobado por el Gobierno "preocupa" a la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Su presidenta, Ruth Varela, advierte que fomentar la industrialización de la vivienda supone "deshumanizar la vivienda y las ciudades" y provoca un "sufrimiento cultural, social y de identidad".

Son varios los aspectos críticos que subraya Varela. Incide en que apostar por la arquitectura modular es decantarse por "procesos productivos industriales intensivos, altamente financiarizados, que limitan a cada vez menos actores la capacidad real de producción de vivienda". "Financiarizar el tejido residencial es la causa precisamente del aumento del precio exponencial de la vivienda", alerta.

Varela duda de que la industrialización intensiva vaya a derivar en la construcción de mejores viviendas o más baratas o más rápidas, ya que considera que "financiarizar la vivienda es lo que eleva su precio". La presidenta de la delegación coruñesa del COAG defiende los valores tradicionales y originarios de la arquitectura.

"La línea que se defiende que la industrialización intensiva debilitará el tejido industrial local más innovador, imponiendo una tecnología independiente del conocimiento. Y una tecnología sin conocimiento es inútil por definición, por lo que impulsar una tecnología ligada a una producción industrial intensiva, y que pone en riesgo un conocimiento de siglos, es una decisión inaceptable sobre la que cabe reflexionar con urgencia", expone.