Jorge Pernas, experto inmobiliario en Galicia: "No es esperable que los precios de la vivienda puedan bajar"

La crisis de la vivienda en Galicia se ha convertido en el principal problema de muchos jóvenes que observan atónitos la dificultad que les conlleva encontrar un techo en el que vivir. Tanto quienes optan por el alquiler como quienes intentan ahorrar para la entrada de una vivienda en propiedad observan con preocupación la constante subida de precios, sin ninguna confianza de que esta situación cambie. Si nos fijamos en algunas de las grandes ciudades gallegas, vemos que en A Coruña el alquiler ha alcanzado su máximo histórico en el mes de abril, mientras que en Vigo la vivienda es un 7% más cara que hace un año. Así, toda esperanza de encontrar una vivienda digna y a buen precio se desvanece.

Hemos hablado con el experto inmobiliario Jorge Pernas, director de Inversión Inmobiliaria en Extraco y vicepresidente de Metrocuadrado Real Estate Club. Con una sólida trayectoria en el sector, ha liderado proyectos y colaboraciones estratégicas tanto en España como en Portugal. Jorge nos ha compartido ideas muy interesantes sobre el alquiler y la compra de vivienda, así como las oportunidades de inversiones inmobiliarias, siempre teniendo en cuenta el estilo de vida actual de la gente joven y los nuevos planteamientos y formas de vivir.

¿Alquilar o comprar una vivienda en propiedad?

Durante años, la compra de vivienda siempre ha sido vista en España como una meta, podría decirse que, incluso, ha llegado a ser un sinónimo de éxito personal. Jorge Pernas señala que "en España tenemos una particular cultura de la propiedad, más que en otros países europeos, probablemente por la evolución del mercado". Sin embargo, esto está cambiando porque las nuevas generaciones se enfrentan a un mercado inmobiliario marcado por precios elevados, la inestabilidad laboral y la creciente necesidad de flexibilidad. En este contexto, el alquiler ha pasado de ser una opción a convertirse, para muchos, en la alternativa más realista.

Así, la elección entre alquilar o comprar ya no depende solo de factores económicos, sino también de las nuevas formas de vida, movilidad laboral y prioridades diferentes a las de generaciones anteriores. De esta forma, el experto indica que este nuevo cambio en el modo de vivir "hace que la compra suponga, de alguna manera, un compromiso con el sitio donde está la vivienda y eso te suponga una complicación vital".

Otro de los grandes retos que señala Jorge a la hora de comprar una propiedad es la inseguridad jurídica. Muchas personas contemplan la opción de alquilar su vivienda en caso de tener que mudarse, con la idea de cubrir parte de los gastos de su nueva residencia y, al mismo tiempo, seguir generando patrimonio. Sin embargo, el miedo a impagos o a la okupación actúan como una barrera y ocasiona que haya menos oferta de vivienda. Teniendo esto en cuenta, podría decirse que los principales motivos son, por un lado, "las barreras económicas" y, por otro, "las barreras de indefensión legal para, aunque yo quiera ser flexible e irme a otro sitio, poner en alquiler esa vivienda que he comprado y que se convierta más en una inversión que en puramente vivienda".

No obstante, no todo son blancos y negros, y ambas opciones tienen pros y contras. El resumen es sencillo: el alquiler ofrece mayor flexibilidad, menos responsabilidades y es la opción ideal para los que no quieren preocupaciones. Sin embargo, no genera patrimonio e implica cierta inestabilidad por posibles subidas de precio o no renovación del contrato. Comprar, en cambio, tiene mayor estabilidad y suele revalorizarse con el tiempo. Sin duda, su principal desventaja es el elevado coste de entrada. "Una hipoteca es un gran compromiso financiero si no hay una gran estabilidad profesional, laboral y económica", afirma Jorge Pernas.

"No tenemos una disponibilidad real de oferta"

En muchas ciudades gallegas y del resto de España, tanto la vivienda en venta como en alquiler desaparece rápidamente del mercado, lo que demuestra que existe una demanda muy fuerte. Esta situación evidencia la falta de oferta disponible. Jorge Pernas señala que uno de los grandes retos es aumentar la oferta de vivienda, ya que esto no solo aliviaría la presión sobre los precios, sino que también permitiría a muchos potenciales compradores lanzarse a ello. A día de hoy, muchas personas terminan optando por el alquiler no por preferencia, sino por las dificultades económicas que implica acceder a una propiedad.

Frente a este escenario, el experto propone prestar más atención al modelo de compra sobre plano. Esta fórmula permite fraccionar la entrada de la vivienda a lo largo del período de construcción -que suele ser de unos dos años- facilitando así el acceso a la propiedad. En lugar de tener que reunir el 20 o 30% del valor del inmueble de golpe, el comprador puede hacer entregas periódicas durante la construcción. Así, es mucho más fácil "generar un patrimonio y seguridad a largo plazo. Una de las ventajas de comprar", indica Jorge.

"La inversión siempre conlleva algún riesgo. A menor riesgo menor rentabilidad, y viceversa"

Invertir en vivienda puede ser una buena estrategia, pero requiere un buen análisis. "Con la inversión hay que tener mucho cuidado", señala Pernas. Como en cualquier inversión, existe la posibilidad de que las cosas no salgan como se espera. "Lo más aconsejable es que uno, consigo mismo, defina su perfil de inversor y, sobre todo, su nivel de aversión al riesgo".

Jorge Pernas indica que si se opta por adquirir una vivienda con fines de inversión, conviene apostar por inmuebles de calidad en buenas ubicaciones, ya que suelen atraer inquilinos con mayor estabilidad económica. Además, existen herramientas que aumentan la protección, como los seguros de alquiler, que te permitirán "dotar a tu inversión de la máxima seguridad posible, entendiendo que siempre tiene un riesgo de que algo salga mal, evidentemente".

¿Pueden bajar los precios de la vivienda en un futuro próximo?

Ante esta pregunta, Jorge Pernas lo tiene claro: "tenemos una gran dificultad para que los precios de la vivienda puedan bajar. No es lo esperable". No obstante, todo tiene un por qué. "Lo ideal sería que consigamos entre todos poner oferta en el mercado", apunta.

El nivel de vida, los salarios o los costes asociados a la construcción de la vivienda -como el suelo, los materiales o la mano de obra- han subido considerablemente, y con ellos, también el precio de la vivienda. Para Jorge lo ideal es conseguir estabilizar la situación: aumentar la oferta, mejorar la seguridad jurídica y ajustar los precios de la vivienda nueva.