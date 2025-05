María Rivas pide a la Xunta que "no se ponga de perfil" con los cooperativistas de Xuxán en A Coruña

La subdelegada del Gobierno en Galicia, María Rivas, se ha pronunciado este miércoles a preguntas de los medios sobre la problemática que sufren unas 224 familias en el barrio coruñés de Xuxán por la financiación de las viviendas de alquiler social. Rivas ha pedido a la Xunta que "no se ponga de perfil" con los cooperativistas.

Recientemente han visto como han cambiado las condiciones del crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), subiendo el alquiler social, lo que supone que tendrían que pagar mensualmente hasta 1.000 euros aproximadamente, algo que no estaba previsto inicialmente.

María Rivas secundó las declaraciones realizadas ayer por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, y ha dejado claro que la preocupación fundamental del Gobierno es garantizar el carácter social de este modelo de viviendas como las de Xuxán.

A este respecto, ha recordado que las competencias sobre esta materia recaen en la Xunta y Rivas ha emplazado al gobierno de Rueda a que "no se ponga de perfil" y achacó a la Xunta que "no llega con tener competencias, es bueno tenerlas pero mejor ejercerlas". Además, Rivas aseguró que "el Gobierno quiso dejar claro desde el primer momento a la Xunta la necesidad de que esta licitación no se convierta en una cooperativa de inversores porque tiene que mantener su carácter social".

También avanzó que desde el Gobierno están en interlocución directa con los cooperativistas "porque en el centro de esta cuestión están todas las esperanzas vitales de vivienda a precio asequible" y remarcó que proyecto estaba pensado para eso. Por este motivo, hizo un llamamiento a la Xunta a que reflexione sobre el modelo escogido y sentenció que ""el incremento de los costes no es atribuible al Ministerio o al ICO porque esa posible financiación del ICO está en proceso de evaluación".

"El Gobierno tiene la mano abierta, con diálogo y el director general se sentó con los afectados y el Concello. Es la mejor muestra de voluntad de poner soluciones encima de la mesa, las administraciones estamos para solucionar no para crear problemas", indicó, a la vez que concluyó alegando que "el compromiso del Gobierno es seguir trabajando para encontrar una solución".

El PP registra una pregunta en el Senado

El PP de A Coruña, a través de su senadora Rosa Gallego, ha registrado una moción y una pregunta en el Senado sobre la problemática de los cooperativistas de Xuxán. Esta medida se une a la moción aprobada en el Pleno municipal y a la iniciativas presentadas en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados.

La pregunta registrada se formula "para que sea el Gobierno el que responda directamente y sin evasivas" a si va a flexibilizar y garantizar que los términos de la financiación "no malogren las expectativas de los cooperativistas" de acceder a una vivienda a un precio asequible y el carácter social de la promoción.

La moción será aprobada (el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta) y se insta a que el Gobierno del Estado garantice que la financiación propuesta por el ICO permita acceder a una vivienda social a precio alcanzable. "Esta entidad de crédito, con la consideración de Agencia Financiera del Estado, modifica sustancialmente las condiciones, estableciendo un modelo que hace inviable el acceso de una parte importante de los socios cooperativistas, ya que obliga a unos desembolsos que desvirtúan totalmente el carácter social de la promoción", señala el PP en un comunicado.

Reclamo de ayuda institucional

Este martes, los cooperativistas mantuvieron una reunión con la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, y el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García Porto.

Luis Allegue, portavoz de los cooperativistas afectados, expresó hoy su preocupación por los cambios en las condiciones del crédito concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). "Lo que buscamos entre todos es conseguir un único objetivo: poder tener nuestra vivienda a un precio de alquiler social. Solo queremos eso", expresó.

En el encuentro, celebrado en San Caetano, los cooperativistas de Galivivienda reclamaron ayuda institucional para poner fin a esta situación. Allegue explicó que "cuando entramos en la cooperativa vimos que había apoyo institucional y confiamos ciegamente en un alquiler social. Al final nos encontramos un escenario que se aleja mucho de esto".

Según explicaron los cooperativistas en los últimos días, originalmente habían firmado un contrato con un alquiler mensual de 500 euros, pero la gestora ha introducido una nueva exigencia de 475 euros adicionales al mes durante 10 años, lo que eleva el desembolso a cifras inasumibles para muchas de las familias implicadas.

Por eso, piden que la Xunta de Galicia y el Gobierno central se reúnan para intentar conseguir una financiación "que pueda llevar a cabo este modelo, que puede ser pionero".

El próximo día 20 de mayo está prevista una reunión con la gestora, el Gobierno gallego y el Gobierno central. "Entiendo que la idea es aunar fuerzas y conseguir que el ICO proporcione la financiación que necesitamos aparte de las ayudas europeas que se supone que vamos a tener", añadió el representante de los cooperativistas.