El sector inmobiliario sobre A Coruña como mercado residencial tensionado: "No generará más oferta"

La declaración de A Coruña como zona de vivienda tensionada este lunes está un paso más lejos de que sea una realidad, dado que la Xunta se ha pronunciado al respecto de la solicitud de la ciudad y no favorablemente.

Andrea Botana Se retrasa la tramitación de A Coruña como zona de vivienda tensionada por errores en la solicitud

Su contestación la ha remitido en un escrito, que fuentes municipales del gobierno local a primera hora de la tarde de ayer aseguraban no haber recibido aún, y fuentes del ejecutivo autonómico matizaron que no se trata de una denegación sino de un requerimiento para que sean subsanados varios puntos importantes de este trámite.

Según la Xunta, la solicitud "está incompleta y con errores de bulto" y entre las deficiencias señaladas por los técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) destacan: "memorias sin firmar, cifras del parque público incorrectas o la ausencia de un calendario de implantación de medidas", además de que piden al ejecutivo de Inés Rey "mayor precisión en las medidas correctoras que se proponen, dado que son muy genéricas".

Sobre la decisión transmitida este lunes por el ejecutivo de Rueda se han pronunciado asociaciones destacadas del sector inmobiliario de Galicia y la ciudad herculina, como la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) o el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña.

Entre otros datos de interés que figuran en el escrito de la Xunta, se encuentran que "los datos no son homogéneos en cuanto al periodo temporal al que se refieren y a su ámbito territorial". Sobre esto, se matiza que "el periodo temporal que se toma como referencia para apreciar la evolución del crecimiento acumulado del precio de compra o alquiler de vivienda no abarca los cinco años anteriores a la declaración de zona de mercado residencial tensionado".

En este contexto, la Xunta argumenta que "pese a las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y las sesiones de la mesa sectorial evidencian que existe una opinión mayoritaria disconforme con la declaración del municipio de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, esta postura no es objeto de contestación ni se tiene en consideración en ningún momento por el Concello de A Coruña".

"La declaración no va a generar mayor oferta de viviendas en alquiler"

Patricia Vérez, del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, recuerda que han presentado escritos y alegaciones a la solicitud promovida por el Concello de A Coruña como zona residencial tensionada y confirma que participaron activamente en la mesa de vivienda de zona residencial tensionada del ayuntamiento de A Coruña.

"Pedimos la nulidad del expediente", asegura, sobre lo que concreta que "los informes presentados por el ayuntamiento tienen graves errores y los datos no son homogéneos ni se refieren al mismo espacio temporal".

Vérez considera que realizaron "una crítica constructiva" y explica que han presentado una serie de medidas alternativas a la declaración de zona residencial tensionada de todo el concello de A Coruña.

"Se pueden establecer otras muchas medidas, antes que limitar derechos a los ciudadanos que tengan propiedades", razona, al mismo tiempo que apunta que "la declaración de zona residencial tensionada supone una limitación de derechos para los propietarios de viviendas destinadas al alquiler".

Por este motivo, concluye que de conseguir A Coruña esta declaración, "no va a generar una mayor oferta de viviendas en alquiler", argumenta tomando como base la experiencia previa en este ámbito de otras comunidades como Cataluña.

"Hay que dar seguridad al propietario para poner en circulación las más de 20.000 viviendas vacías de la ciudad"

El vicepresidente de Aviturga y portavoz de la asociación en A Coruña, Rafael Serrano, asegura que dadas las numerosas inconcreciones señaladas en el escrito de la Xunta, eso a su juicio demuestra que desde el Concello de A Coruña "las cosas se están haciendo a la ligera más que encontrar la solución a un problema social real".

Serrano defiende que no niegan "que el alquiler esté alto o que sea difícil acceder a una vivienda", pero apunta también a otros motivos para esta situación como "la inseguridad que tienen los propietarios a la hora de poner sus viviendas a disposición de los inquilinos".

"Todas esas medidas, incluyendo la declaración de zona residencial tensionada, desincentivan al propietario para poner su piso en alquiler cuando todos quieren alquilar a largo plazo, a buen precio y a buenos inquilinos", aclara.

Continúa argumentando que "los propietarios no están acaparando las viviendas para no alquilarlas, sino que se ven totalmente abrumados por el intervencionismo en este caso del ayuntamiento de A Coruña".

Del gobierno municipal, opina que lo que busca "por un lado es prohibir las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y por otro limitar el tope que los propietarios puedan cobrar, lo que tensiona aún más el mercado del alquiler", razona. Por estos motivos hace un llamamiento a las administraciones a dar seguridad a los propietarios "para que se pongan a disposición las más de 20.000 viviendas vacías existentes en la ciudad".

Sobre la "lucha" de Xunta y Concello de A Coruña "de presumir de obra pública", considera que "no tiene sentido cuando se paró de construir en 2008 y no se ha vuelto a las tasas que había entonces". Sobre los informes de las administraciones en cuanto a vivienda, les invita a tener en cuenta el impacto económico de cerrar viviendas de uso turístico.

Esto implica, a su juicio, "que la gente tenga menos dinero y que sea más difícil alquilar": "van a cerrar 500 viviendas de uso turístico en la ciudad y eso hará que no vengan huéspedes, que no gasten en las terrazas y que se despidan camareros", lamenta, mientras insta a las administraciones a que opten por construir más y dinamizar el mercado de vivienda.

"Vamos a estar expectantes a ver qué pasa, pero viendo la ordenanza que impulsa el ayuntamiento, que es una chapuza de principio a fin, no nos sorprende el escrito de la Xunta, son documentos con pésima calidad técnica", sentencia.

"La declaración de mercado residencial tensionado es una especie de paraguas, no sirve para nada"

El director gerente de Aproinco, Juan José Yáñez, apela a la cautela sobre el escrito de la Xunta emitido este lunes porque no ha tenido acceso al documento, pero expone que "negamos la mayor porque esta medida puede ser francamente contraproducente, como de hecho ya lo está siendo", dice.

Opina que se debe atender "la insuficiente oferta de vivienda en alquiler" y expone que "lejos de aumentar la oferta, casi un 20% de viviendas se venden o se alquilan para uso turístico, lo que implica que la medida no es positiva".

Asegura que "todos los informes oficiales de organismos independientes advierten de que esa no es la medida, que no es positivo atemorizar a los pequeños propietarios" y califica la declaración de mercado residencial tensionado como "una especie de paraguas que no sirve para nada y que debajo de él se pueden adoptar medidas que algunas de ellas, de ser positivas, se podrían aplicar sin declarar a A Coruña como zona de mercado residencial tensionado".

Recomienda al concello de A Coruña bonificar a los concellos, agilizar la recuperación de las viviendas, crear más vivienda pública y "hacer muchas cosas sin necesidad de asustar".

En cifras, confirma que en Galicia el 97% de las viviendas están en manos de pequeños propietarios que compraron pisos como complemento de su pensión o los heredaron "y lo que no se puede hacer es decirle a ese gente que si el inquilino no le paga que se fastidie y que hasta que se le de una vivienda tendrá que hacerse con los gastos", expone.

Para afrontar esta situación, opta porque se facilite un seguro de impago a inquilinos vulnerables o que más ayuntamientos actúen como el concello socialista de Vigo que se ha negado a solicitar la declaración de la ciudad olívica como zona de mercado residencial tensionado, recuerda Yáñez.

"Se debe fomentar la vivienda mediante bonificaciones fiscales, ayudas a propietarios y rehabilitación de vivienda, porque hay algunas vacías que están francamente inhabitables", denuncia.

A su argumentación, añade que "se debe crear un gran parque de vivienda de alquiler" y remarca que "en muchos países a los propietarios se les mima y aquí en Galicia para que se les ataca".

Sobre todo ello, desde Aproinco han presentado alegaciones a las solicitudes de mercado residencial tensionado de los ayuntamientos de A Coruña y Santiago.

A Coruña, pionera en la solicitud

Se debe tener en cuenta que A Coruña es la primera ciudad de Galicia que ha solicitado esta medida planteada para favorecer el acceso residencial.

En los últimos meses, el área municipal de Urbanismo ha trabajado en comprobar que la ciudad cumple con los requisitos que, de acuerdo con la ley de vivienda y el concejal de Urbanismo, Díaz Gallego, informó hace semanas de que en la ciudad se dan los dos aspectos que permiten pedir la declaración de zona tensionada para el mercado inmobiliario.

Primero, que el coste de la hipoteca o el alquiler y los gastos derivados superen el 30% de la renta media de los hogares; y que el precio de adquisición o arrendamiento haya experimentado un incremento un 3% superior al índice de precios de consumo (IPC).

También señaló que los informes municipales revelan que estos requisitos afectan a un 50% de los distritos de la ciudad y a un 70% de la secciones fiscales, por lo que demanda el conjunto del término municipal como Zona de Mercado Residencial Tensionado.