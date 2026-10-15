El Gobierno archiva la inhabilitación de la comercializadora energética impulsada por la Xunta

El Gobierno ha archivado el procedimiento de inhabilitación de la comercializadora energética impulsada por Recursos de Galicia (RDG) que se dio a conocer el pasado mes de julio. Así lo ha informado esta mañana la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press durante un acto en Ourense.

El Ministerio de Transición Ecológica anunció "estos últimos días" el archivo de la inhabilitación de la comercializadora de RCG, sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%. La comunicación se hizo a la propia RDG.

El consejero delegado de Recursos de Galicia, Emilio Bruquetas, defendió el pasado verano que su comercializadora de energía no tenía "nada que ver" con las operadores 'fantasma', por lo que confiaba en que el Gobierno central atendiese sus alegaciones y poder seguir trabajando "con normalidad".

La conselleira de Economía e Industria ha confirmado finalmente esta mañana que el Gobierno había decidido archivar el proceso de inhabilitación. "Con lo cual se está reactivando ya la comercializadora", añadió Lorenzana, que ha señalado que "en los próximos días estará a disposición de todos los vecinos que quieran voluntariamente" utilizarla para beneficiarse de descuentos en la factura.

Preguntada por el parque eólico Mondigo, en A Mariña lucense, "primero 100% de RDG", Lorenzana ha explicado: "Estaba comprometido que desde abril que comenzó el programa se iban a hacer ya los descuentos, y lo que viene de anunciar RDG es que ya las familias van a tener, con el 100% de descuento en estos primeros meses, ese descuento prometido desde abril".