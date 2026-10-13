E.nova Enerxía dotará de energía 100% renovable a las oficinas de Caixa Rural Galega

Caixa Rural Galega y E.nova Enerxía han cerrado un acuerdo estratégico para que todos los espacios de la entidad bancaria coruñesa utilicen energía 100% renovable. Para ello, han formalizado un tipo de contrato PPA (Power Purchase Agreement) OFF-SITE, sustentado por un activo de generación del grupo energético: una planta fotovoltaica de avanzada tecnología.

Este modelo de acuerdo es un contrato a largo plazo de compraventa de energía acordado directamente con el generador energético. Permite garantizar que la energía consumida por las oficinas ha sido vertida a la red desde una instalación renovable específica. Además, el precio no es el del mercado diario (pool eléctrico), por lo que no tiene un precio variable, protegiendo al comprador de las fluctuaciones del mercado.

El acuerdo incluye, por tanto, la certificación de Garantía de Origen 100% renovable, con lo que cumple de forma rigurosa con las exigencias medioambientales de la Unión Europea para el sector bancario, entre las que se encuentra una descarbonización real y medible de sus operaciones cotidianas, tal y como informan las empresas gallegas.

También, para visibilizar este nuevo compromiso conjunto todas las oficinas de Caixa Rural Galega comenzarán a lucir en sus instalaciones distintivos con el sello de energía 100% renovable. Esta acción de colaboración certifica ante el público que cada sucursal opera con un impacto ambiental nulo en su consumo eléctrico.

Energía renovable de proximidad

Pero no solo eso, sino que, en palabras de Jesús Méndez, Director General de Caixa Rural Galega, "con este acuerdo conseguimos alcanzar el doble objetivo de que la red de oficinas tenga un consumo de energía competitivo y de origen renovable (...) y hacerlo a través de un proveedor local, lo que para nosotros siempre es un factor muy importante (...) dado nuestro compromiso con el desarrollo local y con el tejido empresarial gallego".

Por su parte, Xurxo López, Director Ejecutivo de Grupo E.nova Enerxía, ha destacado que en la energética experta en soluciones B2B no son "meros intermediarios(...) somos profesionales de la energía al servicio del balance de resultados de nuestros clientes".