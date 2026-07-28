La eólica marina del puerto de A Coruña, entre los grandes proyectos financiados por Transportes

El Ministerio de Transportes ha aprobado un plan de inversiones para los puertos estatales de 1.567 millones de euros. Entre los grandes proyectos seleccionados se encuentra el de la eólica marina offshore en el puerto de A Coruña.

La financiación, aprobada a través del Consejo Rector de Puertos del Estado, se destinará a la ejecución de proyectos el próximo año.

La principal partida a nivel estatal, de 913,8 millones de euros, se destinará a infraestructuras e instalaciones para la mejora de la capacidad portuaria ligadas a la evolución de la demanda.

El segundo eje que acapara una mayor inversión, con 321,8 millones de euros en total, es la sostenibilidad e iniciativas OPS (conexiones eléctricas en los muelles para proporcionar energía a los buques atracados) en gran parte ligadas a fondos europeos.

El Ministerio destaca que esta partida se ha incrementado un 2,5% frente al presupuesto del 2026 y un 13% respecto al de 2025, muestra de un "compromiso con unos puertos más verdes y con el cumplimiento con los objetivos europeos e internacionales en esta materia".

El objetivo pasa por reducir las emisiones de CO2 de la actividad portuaria y de las cadenas de transporte marítimas y terrestre en los puertos.

En este sentido, el sistema portuario también ha aprobado inversiones por 179,7 millones de euros en 2027 (11% del total del plan) para el desarrollo de nuevos accesos terrestres,fundamentalmente ferroviarios, o mejora de los ya existentes, con el fin de incrementar el porcentaje de mercancía que entra o sale de los puertos por tren.

Otra partida, de 67 millones de euros, se destina a acciones para acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. También se destinan 51,2 millones de euros al refuerzo de la seguridad y 26,4 millones de euros a la digitalización.

Cifras

El presupuesto total prevé un importe neto de la cifra de negocios de 1.437 millones de euros, lo que supone un crecimiento sostenido frente a los 1.351 millones de cierre de 2025 y los 1.374 millones de la previsión de cierre de 2026.

El resultado previsto del ejercicio antes de impuestos recogido en el presupuesto para 2027, tal y como informa Transportes, supera los 167 millones de euros, lo que permitirá a los puertos mantener su autosuficiencia económica, para poder acometer sus planes de inversión, así como sus gastos de explotación.

Las tasas de utilización, que incluyen entre otras la tasa de la mercancía, del buque y del pasaje, y que representan la mayor partida de ingresos, se prevé que aumenten hasta superar los 679 millones de euros el próximo año; mientras que la tasa de ocupación y la de actividad alcanzarán los 383 millones de euros y 175 millones de euros respectivamente.

Grandes proyectos

Además de la iniciativa para el desarrollo de la explanada sur para eólica marina offshore en el puerto de A Coruña, otros grandes proyectos que destaca Transportes son la nueva terminal norte del puerto de València, la prolongación del muelle de Pechina en el puerto de Almería, tres muelles en Málaga, Granadilla y Tarragona o el pantalán frente 19 en el puerto de Cartagena.

También se incluyen el recinto de cierre para el desarrollo del futuro muelle Catalunya, la construcción de nuevos atraques 34 y la ampliación del muelle Adosado, en el puerto de Barcelona; la 2ª fase del Espigón Central y la ampliación de las instalaciones de graneles líquidos en Punta Ceballos en el puerto de Bilbao; las obras del muelle de ribera costa en la dársena sur para eólica marina offshore en el puerto de Castellón; el muelle para graneles líquidos en el puerto de Huelva y el dique muelle comercial de Puerto del Rosario y el muelle adosado al Dique Reina Sofía en Las Palmas.

El de A Coruña no será el único proyecto gallego.

El presupuesto también contempla los nuevos silos de almacenamiento de vehículos en el puerto de Vigo, un proyecto similar al de Santander.

Todos ellos se completan con mejora de accesos dentro de la zona de servicio, cabe mencionar las de los puertos de Cádiz, Barcelona, Castellón y Algeciras.

Respecto a los proyectos vinculados a la sostenibilidad, destacan los proyectos para las conexiones OPS en los puertos de Algeciras, Bilbao o Valencia, entre otros, mientras que en el capítulo de puerto-ciudad se desarrollarán los proyectos de frente litoral de Almería o la primera fase del muelle de Levante en Huelva.